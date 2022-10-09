Türk iş insanlarına Ukrayna için 100 milyar dolarlık çağrı: Bu fırsatı kaçırmayın!

09 Ekim 2022 Pazar, 16:20

Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası'nın bünyesindeki Rusya-Türkiye İş Konseyi ile Kuşadası Ticaret Odası iş ortaklığı için bir araya geldi. Kuşadası Ticaret Odasında gerçekleşen ve iki ülke arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişimi için atılacak adımların konuşulduğu forumun moderatörlüğünü Rus İşadamları Derneği (RUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Akdemir yaparken, etkinliğe Rusya Kırım Türkiye Vakıf Başkanı Yazgan Kaya, Türk Dünyası Aydın Başkanı Rıza Karaymir, RUSİAD Bodrum Başkanı Erdal Balcı, RUSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adalet Çalkap konuşmacı olarak katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren ev sahibi Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan şunları kaydetti: "Amacımız Türkiye ile Rusya arasındaki ticareti arttırarak, karşılıklı iş fırsatlarını birleştirip, değerlendirmek. Özellikle dünyadaki konjonktür bu fırsat için çok uygun. Rusya Türkiye İş Konseyi, Kuşadası'ndan Rusya'da, ya da Rusya'dan Kuşadası'nda iş yapmak isteyenlere yardımcı olacak ve tanıtacak bir konsey. Toplantıdan güzel iş fırsatları çıkmasını ve amacına ulaşmasını umuyorum."

Toplantıya katılan Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer ise Türkiye ve Rusya'nın ortak menfaatlerde buluşan iki dost ülke olduğunu ve belediye olarak Kuşadası'na yatırım yapmak isteyen iş insanlarına yetki ve imkanları dahilinde her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi.

KAYA: 100 MİLYAR DOLARIN ÜSTÜNDE BİR TİCARİ AÇIK VAR

Toplantıda yaptığı konuşmada Ukrayna'daki fırsatlar konusunda iş insanlarına çağrıda bulunan ve ortaya çıkan dev pazar hakkında açıklamalarda bulunan Rusya Kırım Türkiye Vakıf Başkanı Yazgan Kaya, "Savaş ne yazık ki kanlı bir politikadır. Şu andaki bölgemizin kuzeyinde, güneyinde bir savaş var ve ateş hattının ortasında gibiyiz. Eğer doğru hareket edersek ülke olarak bundan istifade edebiliriz. Sadece ticari olarak değil, oluşturduğumuz bu refah ortamı bu defa bölgeye de ihraç edilebilecek bir ideolojimiz olabilir. Ancak mutlu insanlar barış içinde yaşayabilir. Barış da biraz bilgelik ister. Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi tam bağımsız olabilmemiz lazım. Onun için de önce ekonomik anlamda bağımsızlığımızı yerine getirebilmemiz gerekir. Rusya'nın 4 ayrı bölgesinde referandum yapıldı. Bu bölgeler kendi rızaları ile Rusya'ya katılmak istediler. Bu bölgelerde ciddi çatışmalar yaşandı, oranın yeniden restore edilmesi gerekiyor. Ülkenin altyapısıyla, binalarıyla, dayanıklı ev aletlerinden tutun da otomotive kadar birçok şeyin yeniden restore edilmesi gerekiyor. Birçok yeni şeye ihtiyaç var. Beklentilere göre burada 100 milyar doların üstünde bir ticari açık var. Biz bu bölgeleri tanımıyoruz, ticaret yapmayın demek bindiğimiz dalı kesmek olur. Bu uluslararası egemenlerin değirmenine su taşımaktan başka bir işe yaramaz. Biz yapmazsak birileri zaten bunu yapacak. İçinde bulunduğumuz ekonomik darboğazı da göz önünde bulundurursak böyle bir durumu değerli iş insanlarının ferasetine bırakıyorum. Bu fırsatları değerlendirmeniz hem kendinize, hem de ülkemize büyük fayda sağlayacaktır" dedi.

RUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Akdemir de batı ülkelerinin yaptırımlarından ötürü Rusya pazarında altın fırsatlar olduğunu ve iki ülke arasındaki ticaret hacmini arttırmaya kararlı olduklarını belirterek, "Kuşadası bölgesi Rusya'da iyi tanınıyor. Ticaret hacmini arttırmak için yatırım ve projelerimizi de arttırmamız gerekiyor" diye konuştu.

Toplantıya online olarak katılan Moskova Ticaret Odası Başkanvekili Süren Vardanyan ve Rusya Türkiye İş Konseyi (RTİK) Genel Müdürü Alexi Yegormin, Rusya pazarında oluşan boşluğu Türk firmaların doldurabileceğini söylerken, turizm, inşaat, emlak, sağlık, fuar organizasyonları ve eğitim sektörleri gibi farklı konularda yapılabilecek iş birliği ve yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

İş insanları arasında gerçekleşen ikili görüşmeleriyle devam eden toplantının sonunda, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, RUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Akdemir'e Kuşadası haritasından oluşan çerçeve hediye etti. Toplantı katılımcı heyetin hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.