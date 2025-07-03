TÜRK-İŞ’ten AKP önünde tabutlu imamlı eylem

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bin işçiyi kapsayan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerin tıkanması üzerine eyleme çıkan TÜRK-İŞ’e bağlı sendikalar 81 ilde AKP önünde toplandı. İzmir’de de Bayraklı’daki AKP İl Başkanlığı önünde toplanan işçiler temsili tabut, ölü ve imamla geldi. “Zafer direnen emekçinin olacak”, “Şimşek zammını al başına çal”, “Sefalet ücreti istemiyoruz”, “Vergide adelet istiyoruz”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Vur vur inlesin Mehmet Şimşek dinlesin” sloganları atan işçilere siyasi partilerin de destek verdi. İşçiler adına basın açıklamasını okuyan TÜRK-İŞ 3. Bölge Başkanı Hayrettin Çakmak, “81 ilde AKP İl binaları önünden sesleniyoruz. 2025 yılı Toplu İş Sözleşmesi sürecinde kamu işçilerinin insanca yaşam taleplerini görünür kılmak, kamuoyunu bilgilendirmek ve hükümetin sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamak amacıyla başlatmış olduğumuz eylem süreci kararlılıkla devam etmektedir. Geçtiğimiz hafta işyerleri önünde gerçekleştirdiğimiz bildiri okumalarının ardından, bu hafta şehir meydanlarında kitlesel basın açıklamaları gerçekleştirdik. Tüm illerimizde eş zamanlı olarak planlanan bu açıklamalar, kamu emekçilerinin birliğini ve taleplerinin ciddiyetini gösterecek önemli bir adımdı. Bugün de eylem planımız dahilin de, Türkiye’nin dört bir yanında AK Parti İl Binalarının önündeyiz. Çünkü artık sabrımız kalmadı! Çünkü artık yoksulluğa, adaletsizliğe, duyarsızlığa tahammülümüz kalmadı!” dedi.



“TÜİK GERÇEĞİ GİZLİYOR”

“Biz bu ülkenin çalışanları, biz bu halkın emekçileriyiz” diye devam eden Çakmak,”Ama bugün yaşam mücadelesi veriyoruz! Geçim derdi bu kadar büyümüşken, bizlere sunulan sözde zam teklifleriyle alay ediliyor. TÜİK’in rakamlarıyla, halkın gerçeği gizleniyor. Az kazanandan çok vergi alınıyor. Hayat pahalılığı karşısında maaşlarımız buharlaşıyor. Artık yeter!

İşte bu yüzden, bu seferde buradan AK Parti il binaları önünden taleplerimizi bir kez daha dile getirecek sesimizi hep birlikte yükselteceğiz” diye konuştu.

“İNSAN ONURUNA YAKIŞAN ÜCRET İSTİYORUZ”

Taleplerini sıralayan Hayrettin Çakmak, “İnsan onuruna yakışır bir ücret istiyoruz! TÜİK’in verileri yaşadığımız geçim sıkıntısını yansıtmıyor. Sözleşme teklifleri, TÜİK'in verilerine değil, pazarda, mutfakta yaşanan gerçeklere göre hazırlanmalıdır. İnsanca yaşanabilecek, geçim koşullarına uygun bir ücret talep ediyoruz. Gerçekçi ve adil bir toplu sözleşme istiyoruz! Hükümetin masaya getirdiği teklifler, emekçiyi oyalamaktan ibarettir. Toplu sözleşme, emekçinin iradesine ve yaşam şartlarına uygun olmalıdır. Emekçilerin sesi dikkate alınmadan yapılan hiçbir teklif meşru değildir. Vergide adalet istiyoruz. İşçinin maaşı daha eline geçmeden vergiyle eriyor. Az kazanandan çok, çok kazanandan az vergi alınan bu sistem adaletsizdir. Gelir vergisi matrahı adaletsiz sistemi sona erdirecek şekilde adil ve kademeli olarak düzenlenmelidir. Geçim sıkıntısına acil çözüm istiyoruz! Kira, fatura, gıda, ulaşım... Her şey zamlandı ama maaşlarımız erimeye devam ediyor. Emekçiler kredi kartlarıyla, borçla, eksik beslenmeyle yaşamaya zorlanıyor. Halkın sofrasına, cebine, yaşadığı hayata bakılmadan ekonomi toparlanamaz! Güvenceli çalışma ve iş güvencesi istiyoruz! Taşeron sistemine, güvencesiz çalışmaya son verilmelidir. Kamu işçisinin geleceği koruma altına alınmalıdır. Bugün işi olan, yarını için kaygı duymamalıdır. Emeğe saygı, işçiye değer istiyoruz! Alın terine değer verilmediği sürece adalet sağlanamaz. Biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz, biz bu ülkenin temel direğiyiz. Emek yok sayılırsa, üretim de adalet de kalkınma da mümkün değildir!” ifadelerini kullandı.

“SADAKA DEĞİL HAKKIMIZI İSTİYORUZ”

Başka çareleri kalmadıkları için meydana indiklerini anlatan Çakmak, “Çünkü duymayan kulaklara, görmeyen gözlere artık ses yükseltme zamanı geldi. Sadaka değil, hakkımızı! İkram değil, emeğimizin karşılığını istiyoruz! Sefalet değil, onurlu yaşam istiyoruz! Ve unutulmasın:

İşçiyiz, emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız! Direne direne kazanacağız!“ diyerek sözlerini noktaladı.

Basın açıklamasının ardından Çakmak bir işçinin taleplerinin yer aldığı mektubu okudu. Ardından tabut AKP İl Başkanlığının önüne bırakıldı.