Türk kadınlarının motifleri Kuşadası’nda kervansarayın duvarını süsledi

04 Ağustos 2022 Perşembe, 10:11

Türkiye’nin 81 ilinden kadınların yaptığı rengarenk el işi motifleri Kuşadası’nda birleştirilerek sergilendi. Dans eğitmeni Burçin Orhon ve gönüllü kadınlar tarafından ‘Türk Kadınının Motif Ormanı’ ismiyle gerçekleşen proje kapsamında el işi motifler tarihi kervansarayın duvarına asıldı.

Tarihi kervansarayın duvarında sergilenen ve merkezinde elle işlenen Atatürk portresi ile Türk Bayrağı’nın yer aldığı Motif Ormanı rengârenk 3 bin adet el işi motifiyle Kuşadası’na gelen Kruvaziyer turistlerini şaşırttı. Proje, kadının gücüne dikkat çekmek ve kadınların birlik olduğunda çok güzel işler ortaya koyduğunu bir kez daha göstermek amacıyla bu yıl 3. kez sergilendi. Kuşadalılar ve turistler duvarda sergilenen motiflerin önünde fotoğraflar çekilerek projeyi ilgiyle karşıladı.

“BU PROJE TÜRK KADINININ GÜCÜNÜ TEMSİL EDİYOR”

Projenin gerçekleşmesinde öncü olan dans eğitmeni Burçin Orhon “ Bu projenin bu kadar büyümesini beklemiyordum. Projenin başında instagram üzerinden takipçim olan kadınlara çağrı yapmıştım. Türkiye’nin her yanından kadınların bu projeye katılmasını istemiştim. Sandığımdan çok daha fazla kadın bu proje için birlik oldu. Rengarenk motifler oluşturarak bana gönderdiler hatta projenin ismini bile takipçilerim buldu. İnsanlar da birlikte bir şeyler yapmayı özlemiş olmalı ki hiç sorgulamadan binlerce kadın tek bir amaç için bana ulaştı. Ben motif oluşturamadım ancak gönderilen motifleri birleştirebildim. Bu proje Türk kadınını ve gücünü temsil ediyor. Ayrıca böyle önemli bir projeyi Tarihi Kervansaray duvarında sergileyebilmek merkezi bir yerde bir çok insana ulaşabilmek demek. Bize destekleri için Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“KADIN VE ŞİDDETE KARŞI FARKINDALIĞI ARTTIRMAK İÇİN YAPILAN BİR PROJE”

Projeye hem motif oluşturarak hem de birleştirmede yardımcı olarak katılım sağlayan İnci Özel “Kadın ve şiddetle ilgili farkındalığı arttırmak adına biz bunu yaptık ve birleştirdikçe büyüdü. Hepimiz bu projenin içerisinde olmaktan çok mutlu olduk. Herkes mümkün olduğunca projeye dâhil oldu bu yüzden tüm arkadaşlarıma, özellikle Burçin Orhon hanıma böyle bir projeyi oluşturmada öncü olduğu için çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.