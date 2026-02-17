Türk Medeni Kanunu'nun kabulünün 100'üncü yılı: CHP Kadın Kolları'ndan Anıtkabir'e anlamlı ziyaret

Kaya ve beraberindeki Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri ve belediye başkanları, Anıtkabir'de Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Merdivenlerdeki fotoğraf çekiminin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Kaya, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

"TARİHSEL BİR SORUMLULUK"

Kaya, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Sayın Genel Başkanım. Bugün, Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilişinin 100. yılında huzurunuzdayız. Bir asır önce attığınız o devrimci adım, bu topraklarda kadınları kul olmaktan çıkarıp yurttaş yapan, aileyi, toplumu ve devleti eşitlik temelinde yeniden kuran büyük bir uygarlık hamlesidir. Türk Medeni Kanunu ile kadınlar, eğitimden mirasa, boşanmadan velayete kadar yaşamın her alanında hak sahibi olmuş, hukuk önünde eşit yurttaşlık statüsüne kavuşmuştur. Bu kazanımlar yalnızca kadınların değil, Cumhuriyetimizin onurudur.

Ancak biliyoruz ki eşitlik mücadelesi tamamlanmış değildir. Kadınların yaşam hakkına yönelen saldırılar, ekonomik ve sosyal hayattaki derin eşitsizlikler, hukukun aşındırılmasına dönük girişimler, Medeni Kanun'un temel ilkelerine yönelmiş açık tehditlerdir. Kadına yönelik şiddetin, ayrımcılığın ve eşitsizliğin gölgesinde Medeni Kanun'un ruhunu ve Cumhuriyet devrimlerinin kazanımlarını ve laik hukuk düzenini korumak bugün de tarihsel bir sorumluluktur.

CHP Kadın Kolları olarak bizler, emanetiniz olan laikliği, hukukun üstünlüğünü ve toplumsal cinsiyet eşitliğini kararlılıkla savunmaya devam ediyoruz. Çünkü kadınların eşit olmadığı bir ülkede demokrasi de adalet de yarımdır. Kararlılığımız tamdır. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı, kadınların yüzyılı olacaktır ve Cumhuriyet kadınlarla birlikte yükselecek, yarınlara taşınacaktır. Saygı, minnet ve sarsılmaz bir inançla."