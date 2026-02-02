Türk öğretmenler greve çıkıyor

Özel İtalyan Lisesi’nde görev yapan Türk öğretmenler, aylardır süren ücret adaletsizliği, ayrımcı uygulamalar ve yönetim baskısı nedeniyle bugün greve çıkacaklarını açıkladı. Grev kararının, yaklaşık altı aydır süren ancak sonuçsuz kalan görüşmelerin ardından alındığı belirtildi. Cumhuriyet’e konuşan Özel İtalyan Lisesi’nde tarih öğretmeni olarak görev yapan Ali İlhan Gülek, yaşanan sürecin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda mesleki onur ve eşitlik mücadelesi olduğunu vurguladı. Gülek, öğretmenler arasında ayrım yapıldığını belirterek Türk öğretmenlerin 60 bin lira maaşla çalıştırılırken okulda görev yapan yabancı öğretmenlerin ortalama maaşının 6-7 bin Avro olduğuna dikkat çekti. Gülek, “Türkiye genelinde yabancı okullarda çalışan öğretmenlerin maaş ortalaması 180 bin ile 220 bin lira arasında. Bu tablo kabul edilebilir değil” ifadelerini kullandı.

Grev kararının yalnızca ücret meselesinden kaynaklanmadığını vurgulayan Gülek, çalışma koşullarındaki eşitsizliğe de dikkat çekti. Gülek, “Biz daha fazla çalışıyoruz. İtalyan öğretmenler nöbet tutmuyor, biz tutuyoruz. Onların derslerine biz giriyoruz. Ders programları tamamen İtalyan öğretmenlerin taleplerine göre hazırlanıyor. Türkiye’de Türk öğretmenlerin böyle bir muameleye layık olmadığını anlatmak istiyoruz” diye konuştu.

Sendikadan destek açıklaması Tez Koop İş Sendikası İstanbul 5 nolu Şubesi’nden yapılan açıklamada ise “Sendikamıza bağlı lisede görev yapan öğretmenlerimiz için adalet yerini bulana kadar mücadelemiz sürecektir” dendi.