Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında görev yapmak üzere 13 yeni personel istihdam edecek. Peki, Türk Standartları Enstitüsü personel alımı başladı mı? TSE personel alımı nasıl yapılır?

TSE PERSONEL ALIMI BAŞLADI MI?

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) personel alımı başvuruları, 10 Ekim Cuma günü başlayacak ve 20 Ekim saat 23.59’da sona erecek. Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinden TSE – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr

adresi aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Bu adres dışında yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

SÖZLÜ SINAVLA YERLEŞTİRME YAPILACAK

Adaylar, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) B Grubu 2024-KPSSP3 puanının yüzde 70’i ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen sınavlardan alınan puanın yüzde 30’u esas alınarak hesaplanacak toplam puan sıralamasına göre değerlendirilecek. Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvuru yapabilecek.

Yerleştirmeler, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınavdaki başarı sırasına göre yapılacak.

Sınav tarihleri, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından ayrıca duyurulacak. Sözlü sınav Ankara’daki TSE merkez binasında gerçekleştirilecek. Adayların hangi gün ve saatte sınava katılacağı bilgisi, Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek.