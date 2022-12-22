Türk Veteriner Hekimler Birliği'nden 'mikroçip' açıklaması: 'Süre yetmeyecek'

22 Aralık 2022 Perşembe, 12:19

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, son uygulama tarihi 31 Aralık olan kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Arslan, “Bugün itibarıyla sistemden alınan son sayılara göre tüm ülkede toplamda 525 bin 434 kedi, 397 bin 111 köpek ve 16 gelincik olmak üzere toplam 922 bin 545 hayvan kimliklendirilmiştir. Net rakam bilinmese de 4 ile 6 milyon arasında sahipli küçük evcil hayvan varlığından söz edilmektedir. Bu durumda kimliklendirilen sahipli hayvan sayısı toplamın yüzde 25’i civarındadır” diye konuştu.

"SÜRENİN YETMEYECEĞİ AÇIKTIR..."

Arslan, “Kayıt altına alınan sayı ve mikroçip temininde yaşanan sıkıntılar da göz önüne alındığında kimliklendirme için verilen sürenin yetmeyeceği açıktır. Diğer taraftan tahmini hayvan sayısına göre hesaplandığında yaklaşık 2,5-3 milyon vatandaşın cezai yaptırımla karşı karşıya kalması ihtimali bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

Türk Veteriner Hekimler Birliği olarak uzun zamandan beri tekrarlanan bir konuya tekrar dikkat çekmek istediklerini dile getiren Arslan, “Serbest veteriner hekimler her zaman olduğu gibi bugün de hastaları için tüm zorluklara rağmen hem hayvan sağlığı hem toplum sağlığı için evrensel hekimlik değerleri çerçevesinde hizmet vermeye çalışmaktadırlar. Ancak bu olayda da yaşanan sorunlar nedeniyle hasta sahipleri ile karşı karşıya gelmektedirler. Aynı şekilde Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri’nde çalışan veteriner hekimler de hem sayıları hem de mikroçip takma gibi invaziv bir işlemi fiziki koşulları uygun olmayan ortamlarda yapmaya çalışmaları nedeniyle hem kendileri hem de hastaları açısından yaşanan zorlukları göğüslemeye çalışmaktadırlar” açıklamasında bulundu.

BAKANLIĞA 'SÜRE UZATMA' TALEBİ

TVHB ile odalar olarak düzenlemenin başarıya ulaşması için her türlü gayret ve iş birliğinde içerisinde olmaya devam edeceklerini belirten Arslan, “Meslektaşlarımızın ve hayvan severlerin karşı karşıya kaldığı bu zor durumun düzeltilmesi ve getirilen uygulamanın hedefine ulaşabilmesi için sürenin uzatılması talebimiz Tarım ve Orman Bakanlığı’na iletilmiştir” ifadelerini kullandı.