Evcil hayvan sahipleri dikkat: Son 2 haftaya girildi!

17 Aralık 2022 Cumartesi, 11:12

Tarım ve Orman Bakanlığı kararına göre; Hayvanları Koruma Kanunu gereğince kedi ve köpek sahiplerinin, hayvanlarını 31 Aralık'a kadar dijital kimliklendirme (PETVET-Ev Hayvanı Kayıt Sistemi) yöntemiyle kayıt altına aldırmaları gerekiyor.

Düzenlemeyle ev hayvanı sahipleri, kedi, köpek ve gelinciklerinin kimliklendirilmesini sağlamak, doğum, ölüm, kayıp, sahip değişikliğiyle ilgili bilgileri Bakanlığın il veya ilçe müdürlüğüne bildirmekle yükümlü tutulmuşlardı.

Bakanlıkça sürdürülen dijital kimliklendirme uygulamasıyla 1 Ocak 2021'den bu yana ülke genelinde 427 bin 682 kedi, 349 bin 811 köpek ve 14 gelincik olmak üzere 777 bin 507 ev hayvanı kimliklendirilerek kayıt altına alındı.

MİKROÇİPE İŞLENEN BİLGİLER

Mikroçip uygulamasıyla hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, hayvan sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy/mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişilerin bilgileri kaydediliyor.

Ayrıca aşı bilgileri, sahip değişikliği, kayıp durumu ve hayvana yapılan operasyonların bilgileri kayıt altına alınıyor.

Kedi, köpek ve gelinciklere derialtı mikroçip uygulanıyor ve el terminali aracılığıyla okunabiliyor. Artık sokağa terkedilmiş kedi ve köpeğin sahibi el terminaliyle okunarak tespit edilebilecek. Kuduz aşısı başta olmak üzere hayvanın tüm hastalık geçmişi kayıt altına alınacak.

MİKROÇİP ZORUNLULUĞU 6 AYINI DOLDURAN HAYVANLAR İÇİN GEÇERLİ

Ev hayvanından, 16 yaşından gün almış kişiler, 18 yaşını doldurmamış ise vasisi sorumlu tutulacak.

Yılsonuna kadar kayıt işlemlerini yaptırmayanlara 3 bin 642 lira ve hayvanlarını terk edenlere 6 bin 72 lira idari para cezası uygulanacak. Yılbaşından itibaren, 0-6 ay arası kedi, köpek ve gelincikler, ceza uygulanmadan kayıt altına alınabilecek.

Evcil hayvan pasaportu olmayan hayvanlar kara, deniz, hava yolu seyahati gerçekleştiremeyecek. Konsolosluk işlemlerinin ardından her ülkenin gerekli testleri yapıldıktan sonra yurt dışı seyahati için mikroçip ve pasaport istenecek.

Kayıtlı ev hayvanlarının ölümü halinde 30 gün içerisinde Bakanlıkça yetki verilen kurum-kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere bildirilecek. Yetkili veteriner hekim tarafından ev hayvanının durumu veri tabanına kaydedilecek.

Terk edilmiş ya da kaybolmuş hayvanın daha önce sahipli olduğuna dair bilgi ve bulguya rastlanırsa sahibine durum bildirilecek ve ev hayvanını teslim alması için 72 saat süre verilecek. Hayvanı bulan kişi sahiplenmek istemediği durumlarda terk edilen sahipli ev hayvanı, bakımevi bulunan en yakın belediye tarafından hayvan bakımevine götürülecek.

"UYGULARKEN HAYVANLAR BİR AĞRI VEYA ACI HİSSETMİYOR"

Uzman Veteriner Hekimi Esra Totan, hayvanlara mikroçip takılmasına ilişkin bilgi verdi. Totan, çipin numarasını gösteren bir cihaz yardımıyla, basit şekilde okutma yaptıklarını ve hayvana ilişkin PETVET'teki bilgilere ulaştıklarını anlattı.

Hayvanların karnelerinin artık onların pasaportu yerine geçtiğini belirten Totan, yeni dönemde seyahat etme kriterlerine yönelik bilgileri de paylaştı.

Totan, hayvan sahiplerinin, evcil hayvan pasaportunu seyahatlerde yanlarında bulundurmaları gerektiğini belirtti.

Totan, çipin tek kullanımlık bir enjektörün içerisinde olduğuna işaret ederek, uygulamaya ilişkin şu detayları paylaştı:

"Tıpkı aşı yapar gibi bu enjektörü kedinin iki kürek kemiğinin arasındaki deriye uyguluyoruz. Bu bölgedeki deri altı en gevşek kısım olduğundan dolayı, burayı tercih ediyoruz. Uygularken hayvanlar bir ağrı veya acı hissetmiyor. Bazı özel ırklardaki köpeklerde ise çipin uygulanış yerleri farklı. Bu ırkların bazı hastalıkları olabiliyor. Genelde spesifik köpek ırklarında omurilikle ilgili sorunu olan hayvanlarda MR esnasında çipin manyetik rezonans bölgesini bozmasından dolayı, bu bölgeye yapmayı tercih etmiyoruz. Pug, King Charles, Pekignese köpek ırklarında bacak bölgesini tercih ediyoruz."

Çip taktırma işlemlerinin Tarım ve Orman ilçe müdürlükleri, evcil hayvan hastaneleri ve özel kliniklerde gerçekleştirilebildiğini belirten Totan, şunları kaydetti:

"İşlem ücreti yapılan yere göre değişiyor. Tarım ilçe müdürlüklerinde yapılan çip uygulamaları 70-80 lira iken, özel kliniklerde 200 liralara kadar çıkabiliyor. Hayvan sahiplerinin mutlaka bir veteriner hekim kontrolünde bu işlemi yaptırması gerekiyor. Çipin doğru bölgeye yerleştirildiğinden emin olmak lazım. Şu an çok yoğunluğumuz var. Hatta bazen çiplerimiz bile yetmiyor. Tekrar almamız gerekiyor. "

Evcil hayvan sahibi Dilek Özkaralı da birkaç ay önce kedileri "Çapo"ya çip taktırdıklarını belirterek, "Uygulamadan memnunuz. Hayvanlara sahip çıkma adına şehirler arası ulaşımda taşımada onların da bir kimliği ve pasaportu var artık. Bunlar ev hayvanları, kaybolabilirler. Ancak artık kaybolurlarsa içimiz güvende. Biri bulduğunda hayvanın bütün kaydına ulaşabilecek. Biz de kolayca hayvanlarımıza ulaşabileceğiz" dedi.