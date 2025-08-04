Cumhuriyet Gazetesi Logo
Turkcell, Ukrayna'daki varlıklarını 538,7 milyon dolara sattı

Turkcell, Ukrayna'daki varlıklarını 538,7 milyon dolara sattı

4.08.2025 23:58:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Turkcell, Ukrayna'daki varlıklarını 538,7 milyon dolara sattı

Turkcell, Ukrayna'daki bağlı ortaklıkları olan Lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower'ın hisselerinin tamamını, tüm hak ve borçlarıyla birlikte DVL Telecom'a (NJJ Holding grup şirketi) 538,7 milyon dolara devretti.

Turkcell, şirketin Ukrayna'daki bağlı ortaklıklarından Lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower hisselerinin tamamının, tüm hak ve borçları ile birlikte DVL Telecom'a 538,7 milyon dolara satıldığını bildirdi.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin bağlı ortaklıklarından Lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower hisselerinin tamamının, tüm hak ve borçları ile birlikte DVL Telecom'a (NJJ Holding grup şirketi) devredildiğinin kamuoyuyla paylaşıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Kapanış tarihi itibarıyla hazırlanan finansallar çerçevesinde, nakit ve borçlar dahil olmak üzere yapılan uyarlamalar sonucunda nihai satış bedeli 538,7 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir." denildi.

İlgili Konular: #Türk Telekom