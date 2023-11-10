Türkiye Ata'sını andı... Saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında saygıyla anıldı. Tüm yurtta saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla yurttaşlar saygı duruşunda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.11.2023 - 09:55
Türkiye Ata'sını andı... Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Abone Ol google-news

Ebedi Başkomutan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 85. yılında saatler 09.05'i gösterdiğinde tüm Türkiye'de hayat durdu.

Yurt genelinde saat 9'u 5 geçe herkes olduğu yerde Ata'sına selam durdu.

İşte Türkiye'nin dört bir yanından kareler...


10 kasım Atatürk mustafa kemal atatürk

İlgili Haberler

Son depremler! 10 Kasım 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler! 10 Kasım 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Anıtkabir'de 10 Kasım töreni: Erdoğan yine 'Türkiye Yüzyılı' dedi

Anıtkabir'de 10 Kasım töreni: Erdoğan yine 'Türkiye Yüzyılı' dedi
Dolar ve Euro'da tarihi zirve! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 10 Kasım 2023 döviz fiyatları

Dolar ve Euro'da tarihi zirve! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 10 Kasım 2023 döviz fiyatları

En Çok Okunan Haberler