Türkiye Ata'sını andı... Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında saygıyla anıldı. Tüm yurtta saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla yurttaşlar saygı duruşunda bulundu.
Ebedi Başkomutan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 85. yılında saatler 09.05'i gösterdiğinde tüm Türkiye'de hayat durdu.
Yurt genelinde saat 9'u 5 geçe herkes olduğu yerde Ata'sına selam durdu.
İşte Türkiye'nin dört bir yanından kareler...
En Çok Okunan Haberler
-
- İsrail doğrulamadı!
- Trafik cezası iptal edildi
- Özgür Özel'den 'eylem' açıklaması!
- Hüseyin Çelik'ten sert çıkışı!
- İstanbul'da ekmeğe zam...
- İşte Erdoğan'ın Yargıtay planı!
- Özlem Gürses, tacizci erkeği canlı yayında ifşa etti
- Okunmayan dosyaya erteleme kararı
- TBMM'de olağanüstü toplantı!
- Emniyet Önce paylaştı, sonra sildi, tekrar paylaştı