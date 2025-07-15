Türkiye Ayşe Tokyaz cinayetini konuşuyor... Katille ilgili skandal iddia: Başka birini de öldürmüş!

İstanbul Eyüpsultan'da önceki gün üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22)’ın valizin içerisinde cansız bedeni bulundu.

Küçükçekmece'deki evinde Tokyaz'ı öldürüp valize koyarak Eyüpsultan'da yol kenarına bıraktığı belirlenen eski polis memuru C.K. (38) ile birlikte 6 şüpheli gözaltına alındı. C.K.’nin polislikten ihraç edildiği öne sürüldü.

Cumhuriyet C.K ile ilgili çarpıcı bir iddiaya ulaştı. Tokyaz’ın ikiz kardeşi Esra Tokyaz, C.K.’nin bu olaydan önce de eski sevgilisini öldürdüğünü öne sürdü. Cumhuriyet iddiayı resmi kaynaklardan teyit etmek istedi ancak resmi tatil nedeniyle herhangi bir veriye ulaşamadı.

Tokyaz, olayı şöyle anlattı: “Özbekistan uyruklu eski sevgilisi Ece’yi de bu kişi öldürdü. Çünkü ablası benimle iletişime geçti. Aynı tarihlerde öldürüyor. Ailesi şikayetçi olmamış ve beraat etmiş. Bu kişi her kurban bayramında Ece'nin ailesine para yolluyor. ‘Bunları nasıl kabul edebiliyorsunuz’ diye sordum. ‘Ne yapabiliriz’ dediler. Benden de bu olaydan sonra seslerini duyurmam için yardım istediler” dedi.

"TEMİZLİKÇİ İLE GÖRÜŞTÜM"

İkiz kardeşi Tokyaz, kardeşinin katledilmesiyle ilgili "C.K.'nin cinayeti işledikten sonra kan lekelerinin görünmemesi için evi gece kırmızıya boyadığı ve evin anahtarını temizlikçiye gönderip evdeki kan lekelerini temizletmeye çalıştığı iddialarına açıklık getirdi.

Tokyaz, “Ben temizlikçiyle dün görüştüm. Bana doğruyu söylemesini istedim. Bana ‘Öyle bir şey yok’ dedi. Ancak şöyle bir şey var. Ben temizlikçiden önce aynı gün eve arama kararı çıkarttım savcılıktan. Evi aramaya gittiler. Bana ‘biz hiçbir şey bulamadık’ dediler. 'Evde bir boya kokusu vardı, kan vardı’ diyen olmadı ancak sadece ‘ev çok kirliydi’ dediler” ifadelerini kullandı.