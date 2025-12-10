Türkiye Barolar Birliği'nden 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı: 'İnsan haklarının korunması, hukuk devleti olmanın temel şartıdır'

Türkiye Barolar Birliği'nden, 10 Aralık İnsan Hakları Günü’ne ilişkin yapılan açıklamada, 10 Aralık 1948’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin ilk maddesinin, "Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar" diyerek, insanlığın ortak pusulasını tek cümlede topladığı belirtildi.

Aradan geçen yıllarda, insanlığın bu ortak değerlerini hayata geçirme iradesinde inişli çıkışlı çok sayıda döneme tanıklık edildiği, bugün de dünyanın birçok yerinde savaşlar, çatışmalar, kitlesel yerinden edilmeler ve ağır hak ihlallerinin sürdüğü ifade edilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"İnsan haklarının evrenselliği aşındırılıyor; güvenlik gerekçesiyle özgürlük alanı daraltılıyor; ayrımcılık, nefret ve şiddet sıradanlaşıyor. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin işaret ettiği anlam tam da bu dönemde bir kez daha hatırlanmalıdır: İnsanlık krizinden çıkışın yolu, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne saygıdır.

Bildirgeyi kabul eden ilk ülkelerden biri olan Türkiye Cumhuriyeti, hak ve özgürlükleri güvence altına alma sorumluluğunu üstlenmiştir. Yargı kararlarının tartışma konusu yapıldığı, ifade özgürlüğünün baskılandığı, adil yargılanma hakkına gölge düşüren uygulamaların yerleşik hâle gelmeye zorlandığı koşullarda; unutulmamalıdır ki, hukuk devleti olmanın temel şartı insan haklarının korunmasıdır. Uluslararası kurumların ve devletlerin insan haklarını tesis etmelerini sağlamak üzere mücadele etmek hepimizin görevidir; bu sorumluluk, avukatlar için bir mesleki varlık sebebidir. Türkiye Barolar Birliği; insan haklarının evrenselliğini, hukukun üstünlüğünü ve yargı bağımsızlığını amasız, fakatsız savunma kararlılığını sürdürmektedir. İnsan haklarını herkes için, bugün ve burada mümkün kılmak; ihlallerin sıradanlaşmasına izin vermemek; eşitlik, özgürlük ve insan onurunu hukuk düzeni içinde korumak ortak hedefimizdir."