Türkiye’de 'uyuşturucu' endişesi zirvede: Her 10 kişiden 9’u aynı görüşte!

Türkiye’de uyuşturucu kullanımına ilişkin toplumsal kaygı dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Areda Survey’in Ocak 2026 tarihli Sosyometre araştırması, halkın büyük çoğunluğunun çocuklar ve gençlerin uyuşturucu tehdidi altında olduğu görüşünde birleştiğini ortaya koydu.

TOPLUMUN YÜZDE 90’I TEHDİT OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

27–30 Ocak 2026 tarihleri arasında Türkiye genelinde 2 bin 845 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 90’ı çocuklar ve gençlerin uyuşturucu tehdidi altında olduğunu ifade etti. Yüzde 10’luk kesim ise böyle bir tehdit bulunmadığını belirtti.

ERKEKLERDE ENDİŞE DAHA YÜKSEK

Cinsiyet dağılımına bakıldığında erkeklerin yüzde 93,8’i, kadınların ise yüzde 86’sı uyuşturucu tehdidinin var olduğunu düşünüyor. Kadınların yüzde 14’ü, erkeklerin ise yüzde 6,2’si tehdit olmadığı görüşünü paylaştı.

Yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde endişenin en yüksek olduğu kesim 18–34 yaş aralığı oldu. Bu gruptakilerin yüzde 94,3’ü uyuşturucu tehdidinin bulunduğunu belirtirken, 35–54 yaş grubunda bu oran yüzde 89,1, 55 yaş ve üzeri grupta ise yüzde 85,6 olarak ölçüldü.

EĞİTİM DÜZEYİ YÜKSELDİKÇE ENDİŞE ARTIYOR

Eğitim düzeyine göre sonuçlar da dikkat çekti. Lise mezunlarının yüzde 96,1’i, lisans ve üzeri eğitime sahip olanların yüzde 94,6’sı, ilköğretim mezunlarının ise yüzde 85,2’si çocuklar ve gençlerin uyuşturucu tehdidi altında olduğunu ifade etti.

Araştırma, uyuşturucu meselesinin toplumun geniş kesimleri tarafından ciddi bir sosyal risk olarak algılandığını ortaya koydu.

Çalışma, Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli üzerinden kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği kullanılarak gerçekleştirildi.