Türkiye’deki cezasızlık ve aşırı hız, üç bisikletliyi yaşamdan kopardı: Bir haftada üç ölüm

Ankara’da da triatlon sporcusu Berkan Kobal, önceki gün sabah bisiklet antrenmanı sırasında hızlı gelen bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Çorum’da ise bisiklet süren 11 yaşındaki E.D’ye silobas dorse takılı TIR çarptı. 11 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti.

Cumhuriyet, yaşanan olaylara ilişkin Bisikletliler Derneği Başkanı Murat Suyabatmaz ile konuştu. “Çok üzgünüz” diyen Suyabatmaz, “Kontrolden çıkan bir araç bariyerlere, kamyona ve sonra da sporcuya çarpıp öldürüyor. Kontrolsüz bir şekilde hız yapılıyor. Benzer şekilde Metin Ekici’nin yaşamını yitirdiği kazada, motosiklet sabahın 7’sinde hız yapıyor. Yayalar da risk altında, bisikletliler de risk altında, otomobil sürücüleri de risk altında. Bu aşırı hıza bir dur demek gerekiyor” dedi.

‘CEZALAR YETERSİZ’

Cezaların yeterli olmadığına vurgu yapan Suyabatmaz, “Avrupa’da bisikletliye çarptığınızda ehliyetinize el konulabiliyor. Türkiye’de bisikletlere karşı işlenen suçlardaki cezalar çok ama çok yetersiz. Bunların artırılması gerekiyor. Önemli olan kazaları engelleyecek tedbirler almak. Hızı düşürmek gibi, bunları kontrol edebilmek gibi, şeritleri daraltmak gibi basit tedbirler var” ifadelerini kullandı.