Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Siirt Merkez Öğrenim Birimi açıldı: ‘Burada yanlış olmaz’

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) Siirt’teki yeni öğrenim biriminin “Düşler Atölyesi” sınıfındayız. Herkes kendi “çılgın portresi”ni yapıyor. Gönüllü eğitimciler Hayrunnisa Yavaş ve Felek Bağçeci çocuklara, “Burada yanlış yok. Kendinizin en çılgın halini yapın. Nasıl hissediyorsanız, nasıl görüyorsanız öyle” diyerek Düşler Atölyesi’nin felsefesini anlatıyor. Yani şimdi hayal gücü ve yaratıcılık zamanı.

Kendini “çatık kaşlı” resmeden Yusuf, “Benim en çılgın halim sinirli olmak. Biri bana karışırsa sinirlenirim ama burada öyle bir şey olmuyor” diyor. Portresini yaparken sohbet ettiğimiz Furkan da öğrenim birimini, “Buranın her şeyi güzel, ne varsa hepsi güzel” diye övüyor.

Çocuklara ücretsiz nitelikli eğitim desteği sunacak Siirt Merkez Öğrenim Birimi’nde, Düşler Atölyesi’nin yanı sıra Okuma Adası, Etkinlik Odası-Kütüphane, Tasarım ve Beceri Atölyesi, gönüllü odası ve ofis bulunuyor.

14 BİN ÇOCUĞA DESTEK

Birimin açılış töreninde konuşan TEGV yönetim kurulu başkanı M. Özalp Birol, “1998’de faaliyetlerine başlayan TEGV Pervari Öğrenim Birimimizde, bugüne kadar 278 gönüllümüzün desteği ile 14 bin 279 çocuğumuza eğitim desteği verildi. 2025 yılında, öğrenim birimimizin, değerli mütevellimiz ve yönetim kurulu üyemiz Ahmet Uysal’ın kampanyasıyla, Siirt merkezine taşınmasıyla adı, TEGV Siirt Merkez Öğrenim Birimi olarak değiştirildi” dedi.

TEGV gönüllüsü, eski bir TEGV çocuğu Ercan Padir, 26 yıl önce TEGV ile tanıştığını belirterek şöyle konuştu:

“TEGV ile tanıştığımda 12 yaşındaydım. O zaman, utangaç ve çekingen bir çocuktum. Benim için TEGV öyle güzel bir dünyaya açılan kapıydı ki kapısından bir girdim, 26 yıldır çıkamıyorum. Çıkmak da istemiyorum. Okudum, mühendis oldum, kendi şirketimi kurdum. Hepsi o çocuğun kabuğundan çıkması neticesinde TEGV sayesinde oldu.”

Bir başka TEGV çocuğu, bugünün gönüllüsü Elif Asma da “Her hafta sonu arkadaşımla önünden geçtiğimiz yerin sadece özel ve zengin çocukların gittiği bir yer olduğunu düşünürdük. O yer TEGV’di. Ta ki bir gün içerideki eğlenceye herkesin katıldığını görüp cesaretimizi toplayarak kapısından içeri girene kadar. İçeri girdiğimizde bize umutla bakan gönüllü abla ve abilerle tanıştık. Sosyal hizmet mezunu biri olarak çocuklara ve ailelere dokunabileceğim bir yol seçtim. Ve yine TEGV çatısı altında, bu kez bir gönüllü olarak çocuklara eşlik ediyorum” dedi.

Siirt Merkez Öğrenim Birimi’nde çocuklara bilişim, okuma, matematik, fen, sanat ve İngilizce olmak üzere altı ana dalda etkinlikler hazırlanıyor ve hepsi gönüllülerin desteğiyle yaşama geçiriliyor. TEGV’in atölyelerinde ise çocuklara 3D baskı cihazından robot kitlerine, kodlama platformlarından elektronik devre kartlarına uzanan bir yelpazede yeni nesil öğrenme imkânı sunuluyor.

ŞEHİT ER ÖZKANLI’NIN ADI KÜTÜPHANEYE

Siirt Merkez Öğrenim Birimi’nde yer alan kütüphaneye, Şehit Piyade Er Özkan Özkanlı’nın adı verildi. Piyade Er Özkanlı, PençeKilit Harekât Bölgesinde şehit düşmüş, sonrasında kısıtlı imkânlarıyla ihtiyaç sahibi çocukların eğitimlerine destek olduğu ortaya çıkmıştı. Er Özkanlı’nın anısını yaşatmak isteyen TEGV bağışçılarının katkısıyla 55 çocuğun nitelikli eğitime erişmesine destek olundu.

ZİRVELERDEN ATÖLYEYE

TEGV gönüllüsü M. Sacit Erdem’in adı, Siirt Merkez Öğrenim Birimi Düşler Atölyesi’ne verildi. Sacit Erdem 30 Ağustos günü İstanbul’dan motosikletiyle yola çıktı; 2 bin kilometre kat etti ve İtalya’ya ulaştı. Dr. Franca Serafini ile birlikte gerçekleştirdiği Dolomiti Dağları tırmanışında beş zirveye tırmanış yaptı. Başlattığı kampanya sayesinde, 350 TEGV çocuğunun nitelikli eğitime erişimine katkı sağladı.

Yönetim kurulu başkanı Özalp Birol ve genel müdür Sait Tosyalı’nın da hazır bulunduğu açılış törenine, gönüllüler, öğretmenler, okul müdürleri ve çocuklar katıldı. Bahçelievler Mahalllesi’nde yer alan birimden, yılda 1.500 çocuğun yararlanması hedefleniyor.