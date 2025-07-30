Türkiye'nin dört bir yanı yanarken... Hak-iş sendikalarından gazetecilere tepki toplayan 'hediye'

Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınları sürerken Hak-İş’e bağlı maden ve orman sendikaları gazetecilere hediye çeki dağıttı.

Maden-İş Sendikası, gazetecilere 3 bin TL’lik hediye çeki dağıtırken, Öz Orman-İş Sendikası kitabın arasına 5 bin TL’lik hediye çeki koydu.

Tepki çeken ve toplamda 8 bin TL’yi bulan bu hediye çekleri, bazı gazetecilerin iade etmesiyle ortaya çıktı.

''MASKE, ELDİVEN VE EKİPMAN İÇİN ÇABA GÖSTERİN''

CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhaneddin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konuya tepki gösterdi. Bulut, şu ifadeleri kullandı:

''Memleketin dört bir yanında ormanlar yanıyor, emekçiler canını hiçe sayarak tişörtle yangın söndürüyor. Öz Orman-İş ne yapıyor? Gazetecilere ‘kitap içinde’ 5 bin TL hediye çeki dağıtıyor. Birçok gazeteci çekleri fark edince iade etti. Gazetecilere hediye peşinde koşacağınıza; geçim sıkıntısındaki emekçinin hakkını arayın, emekçilere eldiven, maske, ekipman verilmesi için çaba gösterin!''