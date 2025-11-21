Türkiye'nin en çok göç veren ili açıklandı

Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Mümtaz Levent Akkol, göç olgusuna yönelik olarak yaptığı değerlendirmelerde Yozgat’ın geçmişi olan göç hikâyesinin olduğuna değindi. Yurtdışında işçi olarak bulunan, ‘Gurbetçi’ dediğimiz insanları da dikkate almamız gerektiğini söyleyen Akkol, Yozgat’ın göç hikayesinin geçmişe dayandığını ifade etti.

"GÖÇ BİR KEZ BAŞLADIĞINDA DEVAMI GELECEKTİR"

Akkol, göçün bir kere başladığında hep devam edeceğini söyledi. Akkol sözlerini şöyle sürdürdü: "Tarihin belli bir döneminde başlamış göç hareketleri süreklilik kazanmış ve halen devam ediyor. Türkiye’nin göç veren şehirlerine baktığımızda ilk sırada Yozgat’ı görüyoruz. Bu sürpriz bir sonuç değil. Yozgat’ta itici faktörler söz konusudur. Coğrafi konumu noktasında yakın mesafe göçü söz konusudur. Göçmen ağları mevcuttur. Öncü göçmenler gerek yurtiçinde gerek yurtdışında göçü teşvik edici şekilde yardım ağları da oluşturabilirler."

"İŞ, EĞİTİM VE SAĞLIK İMKÂNLARI ÖNEMLİ"

Akkol, iş konusunun en önemli husus olduğunu belirterek, "Yozgat’ta iş imkânlarının özellikle geçmiş dönemde yeterli olmadığını söyleyebiliriz. Bir diğer etmen eğitim ve sağlık imkânlarıdır. Bu göçe sebebiyet verir. Çekici etmenler, göçmenlerin göç ettiği şehirleri tanımlar. Fazla iş imkânı, eğitim ve sağlık imkânlarının yeterli olması gibi. Yozgat’ın coğrafi konumu burada belirleyici. Kayseri, Ankara, Samsun gibi büyük şehirleri cazibe merkezi haline getirebilir. Bu husus nasıl tersine çevrilebilir? İtici ve çekici faktörlerin yeninden planlanmasıyla bu mümkündür. Şu an sizinle Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi olarak konuşuyorum. Bu eğitim imkânlarının iyileştirildiğini gösterir. Sağlık hizmetlerinde üniversite hastanesi, devlet hastanesi gibi imkânların iyileştirilmesi göçü durduracağı gibi cazibe de oluşturabilir. Önemli bir diğer husus da iş imkânlarıdır. Eğitim ve sanayiye yapılan yatırımların bir kısmının sanayiye yapılması gerekir" dedi.