Türkiye Şeker Fabrikaları ve Hazine'ye ait bazı araziler satıldı

02 Mart 2022 Çarşamba, 11:22

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Resmi Gazete'de bugün yayımladığı kararlarıyla Niğde'nin merkez ilçesine bağlı Sarı Köprü mahallesindeki Türkiye Şeker Fabrikaları’na ait bin 313,85 metrekare yüz ölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapıların 12 milyon lira bedelle, Bitlis'in Ahlat ilçesinde 30 bin 143,18 metrekare arazinin 9 milyon 300 bin lira bedelle satışı onaylandı.

Yine Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki 13 bin 606,72 metrekare arazi ve üzerindeki yapının 8 milyon 800 bin lira bedelle İstanbul Yatırım Ortak Girişim Grubu'na satılması kararlaştırıldı.

Muş'un Bulanık ilçesindeki 5 bin 76 ve bin 956 metrekarelik arazilerin 8 milyon 790 bin lira bedelle, Eskişehir'in İnönü ilçesindeki 19 bin 814,69 metrekare arazi ve taşınmazın 955 bin lira bedelle, Bayburt'un Demirözü ilçesindeki 20 bin 344,53 metrekare arazinin de 250 bin lira bedelle satılmasına onay verildi.