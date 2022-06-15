Türkiye 'tarım' için 10 ülkede daha arazi kiralayacak
Tarım Bakanlığı'nın Latin Amerika ve Afrika’da 10 ülkede tarım arazisi kiralayacağı öğrenildi.
Türkiye'nin "tarım arazisi kiralamak" için Sudan ve Venezuela gibi bilinen ülkelerin dışında 10 ülkeyle temasa geçtiği öğrenildi.
Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Tarım Bakanlığı, Latin Amerika ve Afrika’da 10 ülkede tarım arazisi kiralamak için görüşmelere başladı. Ukrayna ile de bu konuda temasa geçildi.
SUDAN’DA 850 BİN HEKTAR ARAZİ KİRALANMIŞTI
Sudan’da geçmiş yıllarda 850 bin hektar civarında bir arazi kiralanmış ancak ekim yapılmamıştı. Bu "proje"nin yeniden hayata geçirileceği de ifade edildi. Kiralanan diğer arazilerde başta yem bitkisi olmak üzere, Türkiye’de işlendikten sonra ihraç edilecek nitelikteki hububat ürünlerinin üretimi yapılacağı belirtildi. Geçen günlerde de Venezuela heyetinin Türkiye’yi ziyareti sırasında 400 bin hektarlık tarım alanının Türkiye’ye kiralanması gündeme gelmişti.
Tarım Bakanı Vahit Kirişci, yurtdışında arazi kiralama projesi hakkında milletvekillerine bilgi verirken, “Türkiye’nin üretimi kendi ölçeğinde Türk halkına yeter ama ihracatı seçiyorsan, yurt dışında da kiralama yapmak gerekiyor. Oralara modern tarımı götürmek istiyoruz. Bakir tarım alanlarında üretim yapmak istiyoruz. Afrika’nın özellikle güneyinde çok ciddi alanda bakir alanlar var. Bu alanlarda üretim yapabilecek durumdayız” dedi. Kiralanacak tarım arazileri için özel sektörün devrede olacağı belirtildi.
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