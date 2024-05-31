Türkiye üzerinden İsrail’e petrol sağlayan SOCAR’a İstanbul’da kırmızı boyalı protesto
SOCAR'ın İstanbul'daki binası önünde eylem yapan Filistin için Bin Genç grubu, İsrail'e petrol sağlayan şirkete kırmızı boya fırlatarak protesto gerçekleştirdi. Grup, "Bu topraklardan işgali, soykırımı besleyenlerin yakasındayız" dedi.
İsrail'e Türkiye üzerinden petrol sağlayan Azerbaycan devletine ait SOCAR enerji şirketinin İstanbul'daki binası, Filistin için Bin Genç grubu tarafından protesto edildi.
Grup, Socar'ın binasına kan kırmızı boya fırlatarak eylem yaptı.
Grup, protesto sırasında "Soykırımcı İsrail'e petrol sağlayan Socar önünde intifada sesini haykırmaya devam ediyoruz! Bu topraklardan işgali, soykırımı besleyenlerin yakasındayız, bu kanlı ticarete geçit vermeyeceğiz!" şeklinde sloganlar attı.
Filistin için Bin Genç grubunun sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:
"Katil İsrail 9 aydır Filistin'de soykırım işlerken, Azerbaycan-Türkiye el ele bu soykırıma milyonlarca varil petrol taşımaktadır. Bu ikiyüzlü ticarete dur demek için Cuma günü saat 15.00'da SOCAR Türkiye önündeyiz. Tüm Filistin dostlarını bekliyoruz."
SOCAR'IN PETROLÜ İŞGALCİYİ BESLİYOR!— Filistin İçin Bin Genç (@filistinicinbin) May 31, 2024
Soykırıma ortak olan kim varsa kapısına dayanacak, oldukları yeri onlara dar edeceğiz. Buradayız, yakanızdayız! pic.twitter.com/o5tWI3hzFQ
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