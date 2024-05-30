Saadet Partili Birol Aydın’dan AKP’ye ‘Filistin’ tepkisi: ‘Tek bir adım atmadınız’

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, TBMM Genel Kurulu'nda "Bütün dünyada polis baskılarına rağmen pankart açan, yürüyüş yapan, evine İsrail ürünlerini sokmamaya özen gösterenlerden, bildirge hazırlayan ve sunan sivil toplum kuruluşlarından farklı olarak bizim 22 yıllık iktidarımız 8 aydır ne yaptı? Rahat nefes alacak Filistinli için tek bir adım atmadınız" dedi.

ANKA
Yayınlanma: 30.05.2024 - 20:26
Saadet Partili Birol Aydın’dan AKP’ye ‘Filistin’ tepkisi: ‘Tek bir adım atmadınız’
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Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Filistin'de yaşanan zulme karşı daha somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı. 

Aydın, iktidarı Filistin için daha etkili ve kararlı adımlar atmaya çağırdı ve tüm siyasi partilerin ortak bir duruş sergilemesi gerektiğini belirtti.

“BİR İKTİDARIN OMURGASI FİLİSTİN İÇİN YAPTIĞINDAN BELLİ OLUR”

Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ey Birleşmiş Milletler, ey Amerikan devleti, ey Avrupa Birliği ülkelerinin yöneticileri” ve “Dünya 5’ten büyüktür” söylemlerine atıfta bulunarak, bu tür seslenişlerin artık karşılık bulmadığını ifade etti. Aydın, konuşmasında "Değerli arkadaşlar, artık söz bitmiştir ama bu söz bugün bitmemiştir, zaten bitmişti; bundan böyle sözün hiçbir karşılığı yoktur. Çok net konuşacağım: Bir insanın insanlığı Filistin'e bakışından belli olur, bir iktidarın adamlığı ve omurgası da Filistin için yaptığından belli olur" dedi.

“TEK BİR GECE İSRAİL YÖNETİCİLERİNİ UYKUSUZ BIRAKACAK ADIM ATMADINIZ”

Aydın, konuşmasının devamında dünya genelinde Filistin için mücadele edenleri ve sivil toplum kuruluşlarını överken, Türkiye'deki hükümetin Filistin'e yönelik eylemlerini yetersiz bulduğunu dile getirdi. "Bütün dünyada polis baskılarına rağmen pankart açan, yürüyüş yapan, evine İsrail ürünlerini sokmamaya özen gösteren vatandaşlardan, bildirge hazırlayan ve sunan sivil toplum kuruluşlarından farklı olarak bizim 22 yıllık iktidarımız Allah aşkına 8 aydır ne yaptı? Yaklaşık 8 ay oldu, tek bir gece İsrail yöneticilerini uykusuz bırakacak adım atmadınız. 8 ay oldu, rahat nefes alacak Filistinli için tek bir adım atmadınız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve muhalefet partilerinin liderlerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade eden Aydın, Cumhurbaşkanı’na seslenerek “Bakınız, buradan çağrıda bulunuyorum: Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan tüm muhalefet partilerinin liderlerini bir araya getirsin. Gazze'ye veya sınır kapısına gideceğini kararlılıkla beyan etsin. Bunu hissettirsin, İsrail feleğini şaşırır, bundan emin olunuz. Silahlı Kuvvetlerimizin koruması ve gözetiminde tüm siyasi partilerimizden temsilcilerle oluşan -milletvekillerinin de içinde yer alacağı- bir heyetle bir yardım konvoyunu harekete geçireceğimizi söyleyelim, hissettirelim, emin olunuz, Gazze'de insanlar nefes alırlar, rahatlarlar” ifadesini kullandı.


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