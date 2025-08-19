Türkiye yaşlanıyor: En büyük sorun gelir yetersizliği 

Kent Araştırmaları Enstitüsü, Kentsel Alanda Yaşlı Refahı Programı kapsamında hazırlanan “Türkiye’de Yaşlı Refahı Raporu”nu yayımladı. Türkiye’de demografik yaşlanmanın ekonomik ve sosyal etkileri çok boyutlu şekilde incelenen raporda katılımcıların yüzde 62’si yaşlıların en büyük sorununun gelir yetersizliği olduğunu belirtti. Yüzde 60’ı yaşlı bakım hizmetlerini yetersiz buluyor. İlgisizlik ve kötü muamele algısı ise yüzde 40. Kentleşmenin hızlanması, geleneksel aile yapısının çözülmesi ve bireyselleşmenin yaygınlaşması, yaşlı bireylerin karşı karşıya kaldığı riskleri derinleştiriyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün “Yaş Dostu Kentler” yaklaşımı doğrultusunda, şehirlerin yaşlı bireylerin sağlığını ve onurlu yaşamını destekleyecek şekilde tasarlanması gerektiği vurgulanıyor. Türkiye’de ise aile içi bakım kapasitesinin azlığı ve kamusal hizmet arzının sınırlılığı, bu gerekliliği daha acil hale getiriyor