Türkiye’nin ilk Süngercilik Müzesi Bodrum’da kuruluyor

05 Ağustos 2022 Cuma, 14:50

Muğla’da Bodrum Belediyesi bir ilke imza atarak Süngercilik Müzesi kuracak. Bodrum Belediyesi’ne bağlı Bodrum Deniz Müzesi’nin katkıları ve çalışmalarıyla hayata geçirilecek olan Süngercilik Müzesi için protokol 08 Ağustos’ta imzalanacak.

Bodrum Belediyesi ve müze sponsoru Mustafa Cem arasında imzalanacak olan protokol imza gecesi, aynı zamanda Bodrum’da süngerciliğe emek vermiş tüm süngercileri, süngercilerin ailelerini ve katılım göstermek isteyen Bodrumluları buluşturacak. Gecenin sunuculuğunu tiyatro oyuncusu Utku Erişik yapacak.

Gecede Bodrum’un hem kültürel değerlerinden hem de bir zamanlar önemli geçim kaynaklarından olan sünger ve süngerciliğin önemi bir daha vurgulanacak. 08 Ağustos 2022, Pazartesi günü saat 19.00’da Bodrum Kalesi Batı Hendeği’nde gerçekleşecek gecede açılış konuşmalarından sonra protokol metninin imzalanması gerçekleşecek.

DENİZCİLİK KÜLTÜRÜ ANLATILACAK

Sonrasında, denizci yemeklerinin tadımları, Bodrum Girit ve Yunanistan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Zehra Denizaslanı anlatımıyla yapılacak; kaptanların, süngercilerin ve denizcilerin teknelerde yedikleri yemekler tanıtılarak denizcilik kültürünün bir parçası olan yemek kültürünün tanınması ve yaşatılması sağlanacak.

BELGESEL VE MÜZİK ZİYAFETİ

Gecede, sualtı belgesel yapımcısı ve sualtı biyoloğu Dr. Mert Gökalp’in ödüllü kısa filmi IRME’nin gösterimi gerçekleşecek. Film, Bodrumlu sünger avcılarının zor hayatlarına ve sünger avcılığı esnasında yaşanan tehlikeli anlara bir kurgu hikaye üzerinden odaklanıyor. Film gösteriminin ardından sanatçı Özgür Kıyat, süngerci Aksona Mehmet (Mehmet Baş) için bestelediği “Aksona Zeybeği” türküsünü seslendirecek. Programın kapanışı ise, Grup Horokos’un vurgun yiyen süngercileri konu alan Mihanikos adlı halk dansı gösterisi ile yapılacak.

HALİKARNAS RUHU YAŞAYACAK

Bodrum’un denizcilik tarihinde silinmez izler bırakan süngerciliğin hem anılacağı hem de müzesinin kuruluşunun ilk adımı olan gecede süngerciliğin bir meslekten daha fazlası olduğu ve Bodrum’daki değeri hissedilecek. Halikarnas Balıkçısı’nın Deniz Gurbetçileri kitabının girişinde belirttiği gibi bin yedi yüz yıl evvelden beri süngerciliğin yapıldığı bu sularda biriken hikayeler zengin bir envanterle buluşarak Bodrum’da bir müzede tekrar hayat bulacak.