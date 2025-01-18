Türkiye’nin ilk yüz nakliyle hayatı değişti: Uğur Acar 13 yıldır aynalarla barışık

Yayınlanma: 18.01.2025 - 16:05

Güncelleme: 18.01.2025 - 16:05

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde Türkiye’nin ilk yüz nakli operasyonuyla hayatı değişen Uğur Acar, 13 yıldır aynalarla barışık bir yaşam sürdürüyor. Hayata umutla bağlanan Acar, hikayesiyle hem ilham kaynağı oldu hem de organ bağışının önemine dikkat çekti.

YÜZ NAKLİYLE HAYATA YENİDEN BAŞLADI

Manavgat’ın Gebece köyünde dünyaya gelen ve henüz bir aylıkken evinde çıkan yangında yüzü yanan Uğur Acar, 21 Ocak 2012’de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde Türkiye’nin ilk yüz nakliyle yepyeni bir hayata adım attı. Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi, 11,5 saatlik ameliyatla tıp tarihinde bir ilke imza attı.

“Yüz nakliyle hayatım tamamen değişti. Çocukken toplum içine çıkmaya çekiniyordum, özgüvenim çok düşüktü. Ama bu operasyonla yeni bir başlangıç yaptım,” diyen Acar, nakil sonrası topluma kolayca adapte olduğunu ve çevresinin genişlediğini dile getirdi.

HAYALİNİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜ

Nakilden yalnızca 6 ay sonra, hayatının değiştiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde işe alınan Uğur Acar, önce otopark görevlisi olarak, ardından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda çalışmaya başladı. Eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan Acar, uzaktan eğitimle liseyi bitirip sınava girerek aynı hastanede devlet memuru oldu.

“Organ bağışı sayesinde hayatım kurtuldu. Şimdi ben de hayatlara dokunmak için organ bağışı çalışmalarında yer alıyorum. ‘Bugün biz, belki yarın siz’ diyerek insanları bağış yapmaya teşvik ediyorum” dedi.

ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Uğur Acar’a, Uşak’ta vefat eden Ahmet Kaya’nın yüzü nakledildi. Bağış yapan aileye her zaman dua ettiğini belirten Acar, “Her sabah yüzümü yıkarken aynaya bakıp şükrediyorum. Bu bir mucize. Daha huzurlu ve mutlu bir hayatım var” diyerek duygularını ifade etti.

“HAYATIM ORGAN BAĞIŞIYLA KURTULDU”

Hayata tutunarak pek çok başarıya imza atan Acar, gençlere ilham veren bir hikayenin baş kahramanı oldu. Organ bağışının önemine dikkat çekerek şu çağrıyı yaptı:

“Bir organ bağışı, bir hayat kurtarır. Hayatımı nakille yeniden kazandım. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını dilerim.”