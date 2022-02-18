TURKOVAC'ın 16-18 yaş grubundaki etkinlik çalışmaları başladı

18 Şubat 2022 Cuma, 14:32

Ergenlerde TURKOVAC aşılama çalışmasına ilişkin, Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi ve TURKOVAC'ın hatırlatma dozu çalışmalarının idari koordinatörü Doç. Dr. İhsan Ateş, Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara ve uzmanlar Çocuk Hastanesi'nde basın mensuplarına bilgi verdi.

Yerli aşının devam eden çalışmalarına işaret eden Ateş, "Geçen hafta başladığımız Faz-2B dediğimiz BioNTech üzerine TURKOVAC çalışmamız, 10 merkezde hızlı bir şekilde devam ediyor. Bugün itibarıyla ergenlere yönelik çalışmamızı başlatacağız. Önümüzdeki hafta da gebelerde primer aşılama ve rapel doz çalışmalarını başlatacağız." diye konuştu.

Ateş, yerli aşının hatırlatma dozu (rapel doz) çalışmalarına ilişkin, şu bilgileri paylaştı:

"İmmünojenik yanıtı değerlendirmek için yaptığımız analizlerde, rapel doz uygulandıktan sonra 28'inci günde yapılan değerlendirmede, kıyasladığımız aşıya kıyasla, TURKOVAC aşısı 5-8 kat daha iyi biri immünojenik yanıt oluşturdu. Hem immün yanıtta hem de hastalığa yakalanma oranı açısından değerlendirildiğinde aşının kıyaslandığı inaktif CoronoVac aşısına göre daha iyi bir etkinliğinin olduğunu söyleyebiliriz."

"AMACIMIZ, ÇOCUK YAŞ GRUBUMUZDA AŞININ ETKİNLİĞİNİ, GÜVENLİĞİNİ GÖSTERMEK"

Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara da TURKOVAC'ın yetişkinlerdeki çalışma verileri ile aşının etkinliğinin ortaya konulduğunu ve acil kullanım onayının ardından yerli aşının hizmete sunulduğunu anımsattı.

Bundan sonraki basamağın ise 18 yaş ve altındaki çocuklara yönelik olduğuna dikkati çeken Kara, "Bu çalışmada çocuk yaş grubumuzda aşının etkinliğini, güvenliğini gösterelim istiyoruz. Ona yönelik bir çalışma. Genel olarak değerlendirdiğimizde bu yaş gruplarında aslında çok daha iyi cevap verildiği biliniyor ama bunun gösterilmesi lazım. Bir ön çalışma şeklinde 16-18 yaş aralığı ile başlayacak ve bundan sonrasında da diğer yaş gruplarını kapsayacak şekilde ilerleyecek." ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMAYA 517 ÇOCUĞUN KATILMASI PLANLANIYOR

TURKOVAC'ın yetişkin çalışmasında ilk etapta aşının etkinliğine bakıp, aşının koruyuculuğunu göstermeye çalıştıklarını anımsatan Kara, "İlk aşılanan 20 bin kişiye ulaşıldığında 6 bin 300'ünden cevap gelmişti. Mesela yüzde 23'ünde kol ağrısı olmuş ama bu yüzde 23 kol ağrısının yüzde 1'inde, bir günden uzun sürmüştü. En fazla olan şikayetimiz buydu. Onun dışında gündelik yaşamı etkileyecek ya da çok ciddi bir istenmeyen etki diye söyleyeceğimiz herhangi bir etki görmemiştik." dedi.

Şimdi de küçük bir grupla ergenlerdeki etkilerin değerlendirileceğinin altını çizen Kara, "Ergen grupta da herhangi bir farklılığın olmasını beklemiyoruz ama görmemiz, bilimsel olarak bunu göstermemiz lazım. Hedefimiz toplamda 517 çocuğun katıldığı bir çalışmayı planlamak." şeklinde konuştu.

Gönüllülere sadece TURKOVAC'ın mı yapılacağına ilişkin soruya Kara, "Hayır, bir tarafına SİNOVAC, diğer tarafına TURKOVAC." yanıtını verdi.

"DAHA ÖNCE AŞILANMAMIŞ ÇOCUKLARDA YÜRÜTÜLECEK"

Hatırlama doz çalışması yapılıp, yapılmayacağına ilişkin bir soru üzerine Kara, "Şimdi bu bizim ilk başlangıçtaki çalışmamızda görmek istediğimiz ilk aşılama şeklinde, daha önce aşılanmamış çocuklarda. Hatırlatma dozu çalışması ise şu anda oldukça başarılı gidiyor. Oradan gelen veriler çok olumlu. Büyük olasılıkla hatırlatma dozu çalışmasına da bunun akabinde, ilk verilerle beraber değerlendirip başlamayı planlıyoruz." diye konuştu.

Yerli aşının 16 yaş altına ne zaman yapılmasının planlandığına ilişkin soruya Kara, "Tüm Türkiye'deki gönüllülerimize sesleniyoruz, daha önce aşı olmamış ve Covid-19 geçirmemiş, özellikle 16-18 yaşta belli bir sayıya ulaştığımız andan sonra alt yaş grubuna inmeyi planlayacağız." yanıtını verdi.

"TURKOVAC AŞISI OLUP YOĞUN BAKIMDA YATAN HASTAMIZ ŞU ANA KADAR YOK"

Kara, TURKOVAC aşısının etkinliğine ilişkin bir soruya ise etkinlik değerlendirirken, birinci ve ikinci dozunu olmuş, 14 gün geçmiş kişileri takip ettikleri 114 günlük ilk değerlendirmede, yoğun bakıma yatan veya direk olarak hastalığı nedeniyle hastaneye yatması gereken hasta olmadığını anlattı.

Bu ilk değerlendirme sonrasında yaklaşık 160 günün geride kaldığını belirten Kara, "Bu dönem içerisinde yine TURKOVAC aşısı olup da yoğun bakımda yatan hastamız şu ana kadar yok." dedi.

Prof. Dr. Kara, TURKOVAC'ın hatırlatma dozu çalışmalarında elde ettikleri antikor yanıtlarının da çok yüksek olduğunu, ciddi anlamda hastalığı olan kimsenin bulunmadığını ayrıca ciddi yan etkiler görülmediğini dile getirdi.

Aşı olan kişilerin telefonla arandığını belirten Kara, yapılan anketlerle bu verilerin toplanmasına devam edildiğini anlattı.

ÇALIŞMA, TÜRKİYE GENELİNDE 14 MERKEZDE YAYGINLAŞTIRILACAK

TURKOVAC Aşılama Ergen Çalışması Sorumlu Araştırmacısı Prof. Dr. Aslınur Parlakay da 16-18 yaş grubundaki çalışmanın Ankara Şehir Hastanesi'nde pilot olarak başlatıldığını belirtti.

İlerleyen dönemde güvenlik değerlendirmesi ile kapsamın genişletilebileceğini aktaran Parlakay, "Türkiye genelinde 14 merkezde, bütün büyük şehirlerde Ankara, İstanbul, Adana, İzmir ve pek çok şehirde her isteyen gönüllünün katılabileceği merkezlerimiz olacak. İsteyenler detaylı bilgilere rahatlıkla ulaşabilecek. Çocuklarımızın iyi yanıt vereceğini ve bu yaş grubunun da TURKOVAC aşımızla korunacağını ümit ediyoruz." diye konuştu.

Parlakay, bir soru üzerine, aşılamanın ilk olarak, Ankara Şehir Hastanesi'nde başlayacağını, gelecek haftadan itibaren de Adana, İzmir gibi illerin içerisinde olduğu 14 merkezde devam edileceğini ve yeterli sayıya ulaşıldığında sonuçların paylaşılacağını bildirdi.

Parlakay, çalışmanın daha önce Covid-19 geçirmemiş, aşı olmamış 16-18 yaş arasındaki ergenlerde yürütüleceğini vurguladı.

Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi Başhekimi ve Çocuk Cerrahisi Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Emrah Şenel de genel olarak hastalığın çocuklarda daha hafif geçtiğine ilişkin algıların bulunduğuna işaret etti. Şenel, aşı olmayan çocuklar içinde yoğun bakıma yatanların bulunduğunu belirterek, onların da risk altında olduğunu vurguladı.

Şenel, Avrupa'nın en büyük çocuk hastanesi olma özelliğine de sahip Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi'nde aşı anlamında çok kapsamlı ve donanımlı bir merkezin oluşturulduğunu ifade ederek, tüm vatandaşlara şartları uyan bu yaş grubundaki çocuklarıyla birlikte TURKOVAC için başvuruda bulunma çağrısı yaptı.