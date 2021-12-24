TURYOL Yönetim Kurulu Başkanı'ndan bakanlık temsilcilerine isyan: 'Gemileri bağladım'
TURYOL geçtiğimiz günlerde bazı seferlerini durduğunu duyurmuştu. TURYOL Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Can, bakanlık temsilcilerini eleştirerek, "Ben işletemiyorum. Gemileri bağladım. Böyle devam ederse diğer hatlardan da çıkmak mecburiyetinde kalacağım" dedi.
TURYOL geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İstanbul kalkışlı Çınarcık ve Esenköy seferlerini ve Kadıköy(Metro İskele)-Karaköy/Eminönü seferlerini durdurduğunu açıklamıştı. TURYOL Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Can, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, bakanlık temsilcilerine isyan etti.
Kurulun içerisindeki bakanlık temsilcilerine eleştiriler yönelten Can, "Sanki içinde bulunduğumuz enflasyonun, ekonomik durumun müsebbibi bizmişiz gibi bir de sizi ikna etmeye çalışıyoruz" dedi.
Bakanlık temsilcilerinin verdiği tüm rakamların yanlış olduğunu savunan Can, "Yılbaşından bu yana denizde akaryakıta gelen zam yüzde 260'tır" ifadelerini kullandı.
Can, artan bu maliyetlere karşılık görüşülen yüzde 36'lık zammın da kendilerini kurtarmayacağını söyledi. TURYOL Yönetim Kurulu Başkanı şöyle konuştu:
"Ben işletemiyorum. Gemileri bağladım. Böyle devam ederse diğer hatlardan da çıkmak mecburiyetinde kalacağım. Çünkü yürütemiyorum. Para kazandığım yerde gemi bağlar mıyım? Sebebi kim? Ben de istemiyorum böyle pahalı bir hayatın içinde var olmak. Kim istiyor."
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