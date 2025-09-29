AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump ile görüşmesinin önde gelen başlıklarından biri savaş uçaklarıydı. Peki, TUSAŞ Kaan savaş uçağı teknik özellikleri neler? TUSAŞ Kaan savaş uçağının motorunu kim üretiyor?

KAAN SAVAŞ UÇAĞININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KAAN, modern savaş uçaklarının gereksinimlerini karşılayan bir dizi ileri teknolojiyle donatılmıştır. İşte KAAN’ın öne çıkan teknik özellikleri:

Boyutlar ve Tasarım: 21 metre uzunluk, 14 metre kanat açıklığı ve 6 metre yüksekliğe sahip. Çift motorlu konfigürasyonu, yüksek manevra kabiliyeti sağlıyor.

Hız ve İrtifa: Azami hızı 1.8 Mach (saatte yaklaşık 2.210 km). 55.000 feet servis tavanıyla yüksek irtifa görevleri için ideal.

Gizlilik (Stealth): Düşük radar kesit alanı (RCS) için radar emici malzemeler (RAM) ve özel gövde tasarımı kullanıldı. İç silah yuvaları, radarda görünürlüğü azaltıyor.

Silah Kapasitesi: 8 adet orta ve uzun menzilli füze taşıyabiliyor (4’ü gövde içinde, 4’ü gövde yanlarında). TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN, BOZDOĞAN, SOM ve HGK gibi yerli mühimmatlarla donatılacak.

Aviyonik Sistemler: ASELSAN üretimi MURAD-600A AESA radarı, BÜRFİS (Bütünleşik RF Sistemi), kızılötesi arama ve takip sistemi (IRST), elektro-optik hedefleme sistemi (EOTS) ve tam küresel görüntüleme sistemi (DAS) ile 360 derece durumsal farkındalık sağlıyor.

Sensör Füzyonu ve Yapay Zeka: Çoklu veri füzyonu ve yapay zeka destekli görev sistemleri, pilotun iş yükünü azaltarak hızlı karar alma imkanı sunuyor.

Kokpit Tasarımı: 5. nesil standartlarına uygun, pilotun fiziksel ve bilişsel yükünü en aza indiren ergonomik kokpit. TÜBİTAK BİLGEM’in geliştirdiği çok çekirdekli gerçek zamanlı işletim sistemi kullanılıyor.

Entegrasyon: F-16, HİK, İHA’lar ve diğer TSK unsurlarıyla müşterek çalışabilirlik. Dost ülke platformlarıyla da uyumlu.

KAAN’IN MOTORU KİM TARAFINDAN ÜRETİLİYOR?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önceki gün, konuyla ilgili, “Şu anda almayı beklediğimiz F-35 ve KAAN’ın motorları var. ABD Kongresi’nde bekletiliyor ve lisansları durmuş durumda. Onların lisanslarının hayata geçirilmesi ve motorların gelmesi lazım ki KAAN’ların üretimi başlayabilsin. Bizim ABD ile olan ilişkimizde sınırlamaların olması, bizi ister istemez uluslararası sistemde daha farklı arayışların içerisine itecek” dedi. KAAN’ın 20 adedinin 2028 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girmesi planlanıyor. Ancak yerli motor entegrasyonu 2032’yi bulacağından, bu 20 uçakta ABD menşeli General Electric’in F110 motorlarının yer almasına karar verilmişti. Uçağın test uçuşları yapan ilk prototipinde de bu motor kullanılmıştı."