TUSAŞ saldırısında yaralanan 15 kişi taburcu edildi, 7'sinin tedavisi sürüyor

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik düzenlenen terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 15'i taburcu edildi, 7'sinin tedavisi devam ediyor.

TUSAŞ saldırısında yaralanan 15 kişi taburcu edildi, 7'sinin tedavisi sürüyor
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DHA
Yayınlanma: 26.10.2024 - 11:19

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından TUSAŞ' yönelik PKK terör örgütü saldırısında yaralananların sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 15'i taburcu edildi. 7 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir" denildi. 


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