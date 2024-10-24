TUSAŞ’a yapılan saldırı için dikkat çeken uyarı: Yazılımsal boyutu var mı bilmiyoruz

Yayınlanma: 24.10.2024 - 18:15

Güncelleme: 24.10.2024 - 18:31

TUSAŞ'ın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında 5 kişi şehit olurken 22 kişi yaralandı. Güvenlik Politikaları Uzmanı Burak Yıldırım ve Gazeteci Adnan Bulut saldırıyı Cumhuriyet TV’de değerlendirdi. TUSAŞ’ın Genelkurmay kadar önemli ve alanında büyük stratejik öneme sahip olduğuna değinen Yıldırım, “Böyle yerler sivil erişime kapalı olmalı, haritadan bile görünememeli, sivil girişlere kapalı olmalı” dedi. Bu gibi kurumlara saldırıların çok yönlü olabileceğine değinen Yıldırım, “İçeriye giren teröristlerden birisinin TUSAŞ’ın elektronik altyapısına, sunucularına, bilgi işlem merkezine herhangi bir erişimi olabildi mi, oradan veri çekilebildi mi, oraya yazılmsal bir saldırı yapıldı mı? Benim en büyük endişem bu. Çünkü kaybedilen insan kaynağını ve bilgiyi yenilemek için kaybedeceğiniz zamanı geri yerine koyamazsınız” dedi.

"SİYASİLEŞTİKÇE TEDBİR AKSIYOR"

“Siyasetin kuşattığı ve siyasetin öznesi olmaya çalışan kurum ve kişiler başka işlere yöneldiklerinde tedbir önlemlerini aksatmaya başlıyorlar” diyen Yıldırım, “Örneğin dün AKP’nin MKYK toplantısında bulunması suçtur. Çünkü Kalın atanmış bir devlet memurudur. Yetkisi varsa ve bilgi almak istiyorsa ilgili birime gider bilgi alır. Devletin memuru bir siyasi partinin kendi işleyişindeki bir programa katılamaz” ifadelerini kullandı.

"BİRDEN FAZLA PKK VAR"

Saldırıya ilişkin başka bir duruma dikkat çeken Gazeteci Adnan Bulut “Saldırıya ilişkin görüntüleri görünce aklına BAYKAR’ın geldiğini belirten Bulut ise şunları söyledi: “BAYKAR yerleşkesi evime yakın. Önünden geçerken görüyorum, zırhlı araçlar ve özel harekat polislerini. İyi korunduğuna çok da memnun oluyorum. Peki devlet kurumu TUSAŞ neden özel güvenlik tarafından korunuyor? Devletin polisi özel şirketi korurken,devlet kurumunu neden korumuyor? Artık her birisinin başka bir unsurun kontrolünde olduğu birden fazla PKK var. Bu saldırı PKK’yı aşar. Gizli Servis Desteği almadan yapılamaz.”