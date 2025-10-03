Tutar Sitesi davasında 10. duruşma: Savcı mütalaasını açıkladı

6 Şubat depreminde Adana'da Çukurova ilçesinde bulunan Tutar Yapı Sitesinin yalnızca C Bloğu yıkılmış, 64 kişi yaşamını yitirmişti. Binaya ilişkin üç tutuklu sanığın yargılandığı davanın onuncu duruşması 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görüldü.

Salondaki başka duruşmalar nedeniyle yaklaşık 2 saat geç başlayan celsede tutuklu sanıklar O.B., B.B. ve C.A. SEGBİS ile duruşmaya katılırken kayıp yakınları, avukatları ve sanık yakınları duruşma salonunda hazır bulundu.

Savcı açıkladığı mütalaasında sanıkların bilinçli taksirden ceza almalarını iki sanığın tutukluğunun devamını, sanık B.B.’nin ise ev hapsi ve yurtdışı yasağı adli kontrol uygulamaları ile tahliye edilmesi yönünde görüş belirtti. Sanık avukatları ise ek süre talebinde bulundu.

Ara karar açıklayan mahkeme, üç sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, sanık avukatlarının yeni rapor talebini reddetti. 17 Ekim Cuma günü görülecek onbirinci duruşmanın karar duruşması olması bekleniyor.

"SANIKLARIN HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALANA KADAR MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Duruşma sonrası Cumhuriyet’e konuşan kayıp yakını ve dava avukatı Mehtap Akyüz Özcan, şunları söyledi: “Savcının ve mahkemenin bilinçli taksir suçlaması üzerinden hüküm kuracağını anlıyoruz. Oysa binada tadilat yapan iki sanık, uyarılara karşın buna devam ediyor. Bu da ortada bir olası kast suçu olduğunu gösteriyor. Her şeye karşın mahkemenin en azından iki sanık hakkında olası kasttan hüküm vermesini talep ediyoruz. Sanıkların hak ettikleri cezayı alana kadar mücadelemize devam edeceğiz.”