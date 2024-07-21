Tutar Sitesi sanıkları mal varlıklarının bir kısmını devretmiş

Yayınlanma: 21.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.07.2024 - 04:00

6 Şubat depremlerinde Adana Çukurova’da 64 kişinin yaşamını yitirdiği Tutar Sitesi C blokun yıkılmasında asli kusurlu olarak raporlanan O.B. ve B.B., önceki gün yeniden tutuklandı. Zemin ve birinci katta ağır tadilat yaptıkları tespit edilen O.B ve B.B’nin yakın zamanda mal varlıklarının bir kısmını başka bir kişiye devrettikleri de ortaya çıktı.

Cumhuriyet’e konuşan kayıp yakını ve dava avukatı Gülsüm Özdoğru, “Bu iki kişi inşaat yapmakta ve otel, restoran işletmekte. Deprem sonrası bu kişilerin 27 Temmuz 2023’te Adana Park Vadi Turizm Otelcilik İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.’ndeki paylarının bir kısmını, 5 Temmuz 2024’te ise tüm paylarını O.K. adında bir şahsa devrettiklerini tespit ettik” dedi.

‘SAMAN ADAM’

Özdoğru şöyle konuştu: “Amaçları, depremzedelerin yaşadıkları kayıplardan dolayı onlara açacakları tazminat davalarında ödeme yapmamak. Devir işlemi yapılan kişi, hukukta ‘saman adam’ olarak tabir edilen bir şahıs gibi görünüyor. Yani ortak değil, sadece O.O. ve B.O’nun yerine ortakmış gibi görünüyor. Kimse onlardan kanlı paraları alma derdinde olmadığından hiç üstüne düşmemiştik, ama yaptıklarının onlara hiçbir anlamda kâr kalmaması için elimizden ne geliyorsa yapacağız.”