TÜTAV, cumhuriyetin 102'inci yılını Üstün Dökmen'in gösterisiyle kutladı

Türk Tanıtma Vakfı (TÜTAV) cumhuriyetin 102. yılını, gazetemiz yazarı Prof. Dr. Üstün Dökmen'in hazırladığı 'Cumhuriyet Gösterisi' ile kutladı. Dün, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Sahnesi’nde gerçekleşen müzikal tiyatroda Dökmen, cumhuriyetin kazanımlarını ve Atatürk'ün anılarını anlattı.

TÜTAV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şükrü Koçoğlu'nun selamlama konuşmasının ardından geçilen gösteri "Kimseye Etmem Şikayet" şarkısı ile açıldı. Atatürk'ün hiç bir zorluk karşısında şikayet etmediğini ifade eden Dökmen "O pes etmeyen bir insandı" dedi. Gösterinin cumhuriyeti hatırlama ve anlama etkinliği olduğunu belirten Dökmen, cumhuriyet için "Dedeler nizamı değil aklın intizamıdır" tanımını yaptı

Atatürk'ün padişah ve halife olma tekliflerini reddettiğini söyleyen Dökmen, "O zor yolu, cumhuriyeti seçti" dedi. Atatürk'ün ölümsüzlüğüne vurgu yapan Dökmen, "Atatürk bizim gözümüzden; gönlümüze ve aklımıza aktı" ifadesini kullandı.