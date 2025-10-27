TÜTAV’dan görkemli cumhuriyet kutlaması

Gecede Kültür Bakanlığı Ankara Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu ve Türk Tanıtma Vakfı’nın emektar sanatçıları ile saz, ses ve dans sanatçıları da katılımcılara unutulmaz bir Cumhuriyet coşkusu yaşatacak.

Etkinlikte vals, seğmen ve zeybek gösterileri ile eski Cumhuriyet Bayramı kutlamaları rüzgarları esecek.

Etkinliğe ilişkin konuşan TÜTAV Genel Başkanı Şükrü Koçoğlu, Türk Ocağı Sahnesi veya diğer adıyla Operet Sahnesinde gerçekleşecek gösterinin kendilerini heyecanlandırdığını belirterek şehirdeki en eski üçüncü salonda Cumhuriyeti kutlayacak olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.