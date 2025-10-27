Cumhuriyet Gazetesi Logo
TÜTAV’dan görkemli cumhuriyet kutlaması

27.10.2025 04:00:00
ANKARA/Cumhuriyet
Türk Tanıtma Vakfı (TÜTAV), Cumhuriyetin 102. yılını büyük bir coşku ve gururla kutlayacak. Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Sahnesi’nde yarın akşam yazarımız Prof. Dr. Üstün Dökmen’in sunumuyla görkemli bir Cumhuriyet gösterisi gerçekleşecek.

Gecede Kültür Bakanlığı Ankara Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu ve Türk Tanıtma Vakfı’nın emektar sanatçıları ile saz, ses ve dans sanatçıları da katılımcılara unutulmaz bir Cumhuriyet coşkusu yaşatacak.

Etkinlikte vals, seğmen ve zeybek gösterileri ile eski Cumhuriyet Bayramı kutlamaları rüzgarları esecek.

Etkinliğe ilişkin konuşan TÜTAV Genel Başkanı Şükrü Koçoğlu, Türk Ocağı Sahnesi veya diğer adıyla Operet Sahnesinde gerçekleşecek gösterinin kendilerini heyecanlandırdığını belirterek şehirdeki en eski üçüncü salonda Cumhuriyeti kutlayacak olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

