Tutuklanan Sedef Kabaş’tan Saray’a mesaj

‘Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın sosyal medya hesabından "Mesele sarayda yaşamak değil, mesele gönüllerde taht kurmaktır" mesajı paylaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
29 Ocak 2022 Cumartesi, 20:57
Tutuklanan Sedef Kabaş’tan Saray’a mesaj
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Gazeteci Sedef Kabaş, TELE1'deki "Demokrasi Arenası" programında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı iddia edilen, ekranda söylediği Çerkez atasözü gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten tutuklanmıştı.

Kabaş, kanaldaki programda şu ifadeleri kullanmıştı:

  • Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur. Yani tam tersini ifade eder.

SARAY’A MESAJ

Sedef Kabaş’ın Twitter hesabından bir mesaj paylaşıldı. Kabaş’ın mesajında “Mesele sarayda yaşamak değil, mesele gönüllerde taht kurmaktır” ifadeleri yer aldı.

Sedef Kabaş’ın mesajı ‘Sedef Kabaş’a özgürlük' etiketiyle paylaşıldı.


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