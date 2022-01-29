Tutuklanan Sedef Kabaş’tan Saray’a mesaj
‘Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın sosyal medya hesabından "Mesele sarayda yaşamak değil, mesele gönüllerde taht kurmaktır" mesajı paylaşıldı.
Gazeteci Sedef Kabaş, TELE1'deki "Demokrasi Arenası" programında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı iddia edilen, ekranda söylediği Çerkez atasözü gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten tutuklanmıştı.
Kabaş, kanaldaki programda şu ifadeleri kullanmıştı:
- Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur. Yani tam tersini ifade eder.
SARAY’A MESAJ
Sedef Kabaş’ın Twitter hesabından bir mesaj paylaşıldı. Kabaş’ın mesajında “Mesele sarayda yaşamak değil, mesele gönüllerde taht kurmaktır” ifadeleri yer aldı.
Sedef Kabaş’ın mesajı ‘Sedef Kabaş’a özgürlük' etiketiyle paylaşıldı.
#SedefKabaşaÖzgürlük pic.twitter.com/6RxEENWiDY— Sedef Kabaş (@SedefKabas) January 29, 2022
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- Serdar Ortaç: Kaç tane olacaktı ama hep kürtaj oldular
- Cinsel ilişki esnasında podcast programı yaptılar
- İstanbul'a elektrikli otobüsler geliyor
- 'Ağlayarak günlüğüne yazacağı şeyler için...'
- Gazeteci Dinç Tayanç yaşamını yitirdi
- 'Abdulhamit Gül MOBESE kurbanı oldu'
- Vakada yeni bir rekor daha kırıldı!
- Hepsijet çalışanları: 1 TL zammınızı alın başınıza çalın
- Olay yaratacak Gül ve Soylu videosu
- Tutuklanan Sedef Kabaş’tan Saray’a mesaj