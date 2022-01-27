Sedef Kabaş'ı hedef göstermişti: Bakan Abdulhamit Gül hakkında suç duyurusu
Tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül hakkkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Poyraz, "Bakalım savcılık ne yapacak?" dedi.
Türkiye'nin kutuplaştırıldığını bunun arkasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'nin politikasının olduğuna dair bir atasözüne atıfta bulunmasının ardından gözaltına alınıp tutuklanan Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül hakkkında suç duyurusunda bulundu.
Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Uğur Poyraz, SedeHerkes konuşsa bile susması gereken Adalet Bakanı Abdulhamit Gül konuşunca Sedef Kabaş'ın özgürlüğü haksız ve hukuksuz kararlarla elinden alındı. Bugün müvekkilem adına Abdulhamit Gül hakkında İstanbul C. Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Bakalım savcılık ne yapacak?" dedi.
Herkes konuşsa bile susması gereken Adalet Bakanı @abdulhamitgul konuşunca @SedefKabas 'ın özgürlüğü haksız ve hukuksuz kararlarla elinden alındı.— Uğur Poyraz (@av_ugurpoyraz) January 27, 2022
Bugün müvekkilem adına @abdulhamitgul hakkında İstanbul C. Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundum.
Bakalım savcılık ne yapacak?
ABDULHAMİT GÜL HEDEF GÖSTERMİŞTİ
Kabaş'ın gece yarısı gözaltına alınmasının ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır" açıklamasında bulunmuştu.
Gül'ün açıklamasının ardından Kabaş tutuklanmıştı.
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