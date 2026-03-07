Tutuklu Başkan Oya Tekin, TRT 2'ye seslendi: Yeni içeriklerinizi bekliyoruz

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.03.2026 08:32:00
Haber Merkezi
Tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Silivri Kadın Kapalı Cezaevi'nden TRT 2'yi etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "9 ayı geçen tutukluluğumda beni bu gri duvarlardan çekip çıkaran en büyük yoldaşım TRT2’nin akşam belgesel ve film yayınları oldu. TRT2 yıllardır koruduğu kaliteyle bizlere nefes oldu. Fakat 2 aydır yeni bir film gösterilmez oldu. Yeni içeriklerinizi bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Silivri Kadın Kapalı Cezaevi'nden TRT 2'yi etiketleyerek bir paylaşımda bulundu.

"YENİ İÇERİKLERİNİZİ BEKLİYORUZ"

Tekin, yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Sevgili TRT 2 yönetimi yeni filmler bekliyoruz! 9 ayı geçen tutukluluğumda beni bu gri duvarlardan çekip çıkaran en büyük yoldaşım TRT2’nin akşam belgesel ve film yayınları oldu. Kadınlarla toplaşıp gıda endüstrisine hukuki savaş açan yerel çiftçilerin hikâyelerini izledik, mücadele duygumuz pekişti; Gazze’de savaşın gölgesinde yıkılan şehirlere gözyaşları döktük; insanlığın en büyük sözlüklerinden birini oluşturmasının hikâyesiyle daha fazlasını yapma ilhamı bulduk. Güldük, hüzünlendik, hayaller kurduk. TRT2 yıllardır koruduğu kaliteyle bizlere nefes oldu. Fakat 2 aydır yeni bir film gösterilmez oldu. Her akşam heyecanla oturuyoruz, eski filmlerin tekrarıyla karşılaşıyoruz. Yeni içeriklerinizi bekliyoruz."

