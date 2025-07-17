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Tutuklu Belediye Başkanı Zeydan Karalar: ‘Türkiye yalnız bırakmadı beni’

Tutuklu Belediye Başkanı Zeydan Karalar: ‘Türkiye yalnız bırakmadı beni’

17.07.2025 18:59:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Tutuklu Belediye Başkanı Zeydan Karalar: ‘Türkiye yalnız bırakmadı beni’

Tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Silivri Cezaevi’nden gönderdiği mesajda, "Türkiye yalnız bırakmadı beni" diyerek destek veren herkese teşekkür etti.

Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Bugün Adana vekillerimiz Orhan, Müzeyyen ve Ayhan kardeşlerimiz geldiler ziyaretime. Sağolsunlar gözaltı günümden beri yalnız bırakmadılar. Aslında Türkiye yalnız bırakmadı beni. Herkese şükranlarımı sunuyorum. Ben onlarla yine Adanalı can kardeşlerime selamlarımı iletmek istedim. Ben iyiyim, hukukun üstünlüğünün olduğu günler özlemiyle" dedi.

CHP Adana Milletvekilleri Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin, Ayhan Barut tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti. Karalar, el yazısıyla yazdığı notunda şunları kaydetti:

"Bugün Adana vekillerimiz Orhan, Müzeyyen ve Ayhan kardeşlerimiz geldiler ziyaretime. Sağolsunlar gözaltı günümden beri yalnız bırakmadılar. Aslında Türkiye yalnız bırakmadı beni. Herkese şükranlarımı sunuyorum. Ben onlarla yine Adanalı can kardeşlerime selamlarımı iletmek istedim. Ben iyiyim, hukukun üstünlüğünün olduğu günler özlemiyle… Tabii sizlerle sokakta yürümek, hizmete devam etmek, Adana'da daha güzel işler yapmak dileğiyle sevgilerimi iletiyorum. Hasretle kucaklıyorum."

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