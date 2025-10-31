Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan 'iddianame' açıklaması: 'İtirafçı oldu' diyenler özür dileyecek mi?'

Tutuklu Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat, yargılandığı Aziz İhsan Aktaş'ın örgüt lideri olarak yargılandığı suç örgütü iddianamesinin açıklanması sonrasında ilkkez açıklamalarda bulundu.

Hakkında 'itirafçı' iddialarında bulunanlara tepki gösteren Akpolat, ''Şimdi iddianame çıktığına göre ve en ağır suçlamalara maruz kalıp 415 yıl hapsim istendiğine göre bana itirafçı diyenler kamuoyundan özür dileyecekler mi?'' diye sordu.

Akpolat'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

''Öncelikle, 13 Ocak’tan itibaren düzenli olarak itirafçı olduğum söylendi. Öyle ki, milletvekillerini cezaevinden kovduğum, görüşmeye çıkmadığım, Genel Başkan'ım dahil birçok kişiyle tartıştığım söylendi. Bunları yazanların, TV'de konuşanların kendinden emin hallerini görünce bu örgütlü kötülük ve bu kadar yalanla nasıl baş edebileceğimi düşündüm. Uzunca bir zaman sustum. Ama dostlarım baskı yaptılar ve tutukluluğumun 201. gününde bunları yalanlayan bir açıklama yaptım. Ama tahmin ettiğim üzere sonuç değişmedi, yayınlar devam etti. Şimdi iddianame çıktığına göre ve en ağır suçlamalara maruz kalıp 415 yıl hapsim istendiğine göre bana itirafçı diyenler kamuoyundan özür dileyecekler mi? Gerekli, işlemler yapılacak mı? Yasalara saygılı bir T.C vatandaşı olarak bu iftiraları atanlarla ilgili hızlıca harekete geçilmesini istiyorum. Emin olun bu yalan gibi diğer diğer tüm yalanları sabırla teker teker çökerteceğim.

Bunların siyaseten yapıldığını, seçmenle aramızdaki bağın zayıflatılmasına yönelik olduğunu çok iyi biliyorum. Son kurultayla yaptığımız tercihler ve değişimdeki rolümüz nedeniyle hem iktidar hem parti içinde hedef haline getirildim. Şimdi bunu yapanlara tekrar bir güncelleme yapayım. Ben atadan dededen CHP'liyim. Babam ilçe yöneticiliği, meclis üyeliği, kurultay delegeliği dahil birçok görev aldı partide. Ben de bu vesileyle oldum. Ben de sırasıyla gençlik kolları yöneticiliği, ilçe yöneticiliği, ilçe başkanlığı görevlerinde bulundum. Dolayısıyla bir kişiye veya menfaat ilişkisine bağlı olarak değil Atatürk'ün kurduğu ve emanet ettiği partiye sahip çıkma duygusuyla her koşulda partimize sahip çıkıyoruz. İçerde dışarda nerde olursak olalım ülkemize cumhuriyete sahip çıkmaya devam edeceğim. Bu saldırıların bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur. ''