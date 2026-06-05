Tutuklu gazeteci İsmail Arı'nın ilk duruşması bugün

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "gizliliğin ihlali" suçlamalarıyla hakkında 2 yıl 3 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenen BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı, bugün hakim karşısına çıkacak.

Arı bayram tatili için gittiği Tokat'ta gözaltına alınmış ve 23 Mart 2026'da Ankara'da tutuklanmıştı.

74 gündür tutuklu olan İsmail Arı'nın davası Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Arı, 14.00'te başlaması planlanan duruşma için tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden Ankara Adliyesi'ne götürülecek.

Çağdaş Gazeteciler Derneği, DİSK Basın-İş, Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın arasında bulunduğu 10 basın meslek örgütü de İsmail Arı için duruşma günü 13:00'te Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yapacak. Örgütler, Arı'nın tahliye edilmesini isteyecek. Uluslararası Af Örgütü de Arı'nın derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Suçlamalar neler?

İddianamede, Arı'nın 16 Ocak 2026 tarihinde BirGün TV'de katıldığı programdaki açıklamalarına yer verildi.

Savcılık, Arı'nın programda kamu kaynaklarının vakıflara aktarıldığı, bazı yurt binalarının kamuya ait olmasına karşın vakıfların kullanımına tahsis edildiği yönündeki ifadelerinin "kamuoyunu yanıltıcı nitelikte" olduğunu ileri sürdü.

İddianamede, söz konusu açıklamaların "kamuoyunda yanlış intiba oluşturabilecek nitelikte olduğu" değerlendirmesi yapıldı ve bu ifadelerin "halk arasında gerçeğe aykırı bilgi yayılmasına neden olduğu" savunuldu.

Savcılık, Arı'nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı üç ayrı paylaşımı da suçlama konusu yaptı.

1996 yılında İstanbul'da doğan İsmail Arı, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu.

Gazetecilik kariyerine BirGün gazetesinin Ankara bürosunda başlayan Arı, gazetede sağlık muhabirliği yaptı.

Arı'nın haberleri İstanbul Tabip Odası (İTO), Ankara Tabip Odası (ATO) ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) gibi kurumlar tarafından ödüllendirildi.