Tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ için Kadıköy'de dayanışma: 'Yalnız değil'

Tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ ile dayanışma amacıyla bugün, Türkiye Komünist Partisi (TKP) öncülüğünde imza günü düzenlendi.

İstanbul Kadıköy'de Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılan etkinlikte "Merdan Yanardağ'a Özgürlük" çağrısı yapıldı.

Gazeteciler ve basın özgürlüğüne sahip çıkan yurttaşlar, Yanardağ'a yönelik tutuklamaya tepki gösterdi.

‘SUÇLAMALAR HUKUKSUZ VE DAYANAKSIZ’

Etkinlikte yapılan konuşmalarda, Yanardağ'a yöneltilen suçlamaların hukuksuz ve dayanaksız olduğu vurgulandı. "Gerçeklerin sesini yükseltmeye ve gazeteciliği savunmaya devam edeceğiz" denildi.

Yanardağ'ın gözaltına alınmasıyla birlikte Tele 1'e kayyım atanması ve sonrasında yaşananlar da etkinlikte hatırlatıldı.

Bu sürecin kanalın yayın politikasında köklü değişikliklere yol açtığına dikkat çekilirken, çok sayıda gazetecinin kanaldan ayrılmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Haber yayınlarının yerini belgesel ve dizi yayınlarının aldığı bu dönemin ardından, ayrılan gazetecilerin bağımsız habercilik anlayışını sürdürmek üzere Tele 2 çatısı altında bir araya geldiği vurgulandı.

‘CASUSLUK SUÇLAMASININ HİÇBİR GERÇEKLİĞİ YOK’

İmza gününe katılan Tele 2 çalışanları da söz aldı.

"Bizler Merdan Yanardağ'ın arkadaşlarıyız" diyen gazeteciler, Yanardağ'ın "siyasal casusluk" iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanmasının hiçbir gerçekliğe dayanmadığını belirtti.

Yanardağ'ın sol, sosyalist ve antiemperyalist kimliğiyle tanındığını ifade eden konuşmacılar, yöneltilen suçlamaların kendisiyle bağdaşmadığını dile getirdi.

İmza gününde Merdan Yanardağ'ın kitaplarını eşi yazar Sevim Kahraman Yanardağ ile gazeteciler Şule Aydın, Timur Soykan, gazetemiz yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu imzaladı.

Dayanışma etkinliği, Yanardağ'ın yalnız olmadığı mesajının yinelendiği ve basın özgürlüğü çağrılarının yükseltildiği buluşmayla sona erdi.