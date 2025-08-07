Tutuklu İPA Başkanı Buğra Gökce'den duygusal kutlama: 'Uzakta olmak kalbimi burksa da...'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı (İPA) Buğra Gökce, sosyal medya hesabından cezaevinde hayatını birleştirdiği Filiz Kahveci'nin doğum gününü kutladı.

Gökce, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Canım Filiz, İyi günde, kötü günde, mutlulukta, hüzünde sarsılmaz bağlarla birlikteyiz. Hürriyet kokan en güzel günlerde, özgürlüğü doyasıya içimize çekip, güzel ülkemizin en mutlu, en neşeli zamanlarına da birlikte şahit olacağız.

Doğum gününde yanında olamasam da, senden ayrı ve uzakta olmak kalbimi burksa da, kalben, tüm varlığımla yanındayım.

Sevgili eşim, Doğum günün kutlu olsun! Ayrı kutladığımız son doğum günü olsun! Nice mutlu, huzurlu ve sağlıklı yıllara.

(Not: Silivri’de birlikte çekildiğimiz fotoğraf hala verilmediği için ikimizi yanyana gösteren bu fotoğrafı paylaşıyorum)"