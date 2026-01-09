Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’dan Cumhuriyet’e Gazeteciler Günü mesajı

19 Mart 2025’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan ardından tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan,10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetemize bir mektup gönderdi.

Şahan, mesajında basın özgürlüğünün demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunu vurgularken, gazetecilik mesleğinin her geçen gün daha ağır baskılar altında yürütüldüğüne dikkat çekti.

Mektubunu gazetemizin genel yayın yönetmeni Mine Esen ve Cumhuriyet emekçileri adına kaleme alan Şahan, “Bugün yanınıza gelemiyorum. Silivri’deyim. Ama kalbim, aklım ve dayanışma duygum sizlerle” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’le bağının yalnızca bugüne ait olmadığını vurgulayan Şahan, iki yıl önce Şişli’yi yönetmeye aday bir siyasetçi olarak gazetemizin kapısından ilk kez içeri girdiğinde hissettiği saygı ve umudu hâlâ hatırladığını belirtti. Ülkede gazeteciliğin her geçen gün biraz daha zorlaştığını kaydeden Şahan, gerçeği yazmanın bedeli ağırlaştıkça hakikatin değerinin de arttığını dile getirdi.

Şahan, "Ülkemizde gazetecilik her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Gerçeği yazmanın bedeli ağırlaştıkça, hakikatin değeri de artıyor. Buna rağmen kalemini eğmeyen, sesini kısmayan, doğruları anlatmaya devam eden herkes bu ülkenin vicdanıdır" ifadelerini kullandı.

Şahan, "Bu zor süreçte benimle ve Şişli ile ilgili haberlerde gösterdiğiniz özen ve dayanışma için ayrıca teşekkür ederim. İçerideyken, dışarıda doğru sözün hâlâ var olduğunu bilmek insana güç veriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Mektubunu, “Bir gün gazetecilerin tutuklanmadığı, haber yapmanın suç sayılmadığı günlerde yeniden yan yana geleceğimize inanıyorum” sözleriyle tamamlayan Şahan, Cumhuriyet emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.