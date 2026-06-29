Tutuklu yargılanan eski DHMİ Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar'dan tutukluluk isyanı

Evinde yapılan aramalarda 26 kilogram külçe altın ile yaklaşık 2 milyon dolar nakit para ele geçirilen ve hakkında “rüşvet” ve “yolsuzluk” suçlamasıyla dava açılan eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar’ın yargılanmasına Ankara 89. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün devam edildi. Sanık Acar; duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. Taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Savcı mevcut hallerin devamını istedi

Hâkim; bilirkişi raporunun henüz gönderilmediğini bildirdi. Savcı; Cemil Acar’ın kaçma şüphesi ve bulguları karartma olasılığının bulunması gerekçesiyle tutukluluğunun, tutuksuz sanık Çağla Acar’ın da adli kontrollerin devamını istedi.

‘Aile yapısı reddedilerek suçlu görülmeyi kabul etmiyorum’

Tutuklu sanık Acar’a savunması için söz hakkı tanındı. Acar; “En büyük suç hak edilmeyen suçluluğu kabul etmektir. İdari soruşturmada da önce suçlu ilan edildim sonra suç oluşturuldu. Burada da aynı şeyleri yaşamaktan tedirginim. Bugün itibariyle 16. aya giren bir tutukluluk yaşamaktayım. Lehimde olan hiçbir şey değerlendirilmemektedir. Ben her şeyi yıllardan beri süregelen mal beyanlarıyla belirttim. Ben, Türkiye'nin aile yapısı reddedilerek mal beyanımdan dolayı suçlu görülmeyi kabul etmiyorum” dedi.

''KURUMUM CUMHURBAŞKANIMIZA BAĞLI DDK’DEN GEÇMİŞTİR''

Ailesinin köklü ve nüfuslu bir aile olduğunu belirten Acar; “Benim paramın olması ve yasal olarak kazandığım maaşım, çocuklarıma gelen hediyeler, ailemin emanet ettiği paralar suç olarak kabul edilemez. Eğer bu şekilde devleti zarara uğrattıysam bunun ispat edilmesi de zorunludur. Eğer bunlar suçsa çalıştığım dönemdeki bütün patronların, İstanbul Havalimanı’nı yaptıran patronların da ifadelerinin alınması gerekmektedir. Bu iş öyle basit değildir. Devlette bir kaç kişinin zapt ettiği koltuk ile siyasi bağlantılarını kullanarak kin ve nefretini kusmalarına ve emellerine alet olmayacağım. Zaten çalıştığım kurumum, Sayın Cumhurbaşkanımıza bağlı, olağanüstü yetkilerin verildiği Devlet Denetleme Kurumu’nun (DDK) denetiminden geçmiştir” ifadelerini kullandı.

''BEN TERÖRİST MİYİM?''

Hiçbir ediniminin Türkiye’nin ekonomik durumu göz önüne alındığında illegal olmadığını savunan Acar; “Koğuşumda çok ağır suç işleyen 210 kişi tahliye edildi. Peki ben niye tahliye edilmiyorum? Ben terörist miyim? Artık dayanamıyorum, dayanacak gücüm kalmadı, hafızamı yitiriyorum. Devletin kasasına para koydum diye mi bunlar başıma geliyor? Dedikodulara ve koltuk sahibi olmak isteyenlere geçit vermeyeceğinize, Türk adaletine inanmaktan başka çarem yoktur. Kaçma şüphem asla söz konusu değildir. Benim tüm mal varlıklarıma el konulmuşken ve iki evladım sahipsiz kalmışken benim kaçmam söz konusu değildir. Tahliyemi ve tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum” dedi.

DURUŞMA 21 EYLÜL’E ERTELENDİ

Beyanların ardından Mahkeme, tüm sanıkların mevcut halinin devamına, bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı 21 Eylül’e erteledi.