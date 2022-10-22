Tuzla'da devrilen hafriyat kamyonu alev alev yandı
Tuzla'da hafriyat yüklü kamyon, viraja girdiğinde şoförün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürüklenen kamyonda hafriyat yola saçılırken, yangın çıktı. Kamyon şoförü Celal Özbek "Seyir haindeyken damper kendiliğinden kalktı, dengeyi kaybedip devrildi" diye konuştu.
Tepeören Mahallesi Süleymaniye Bulvarı'nda saat 10.45 sıralarında Celal Özbek idaresindeki 41 VY 324 plakalı hafriyat kamyonu viraja girdi sırada, kontrolden çıkarak devrildi. Sürüklenmeye başlayan kamyondaki hafriyat yola saçılırken, yangın çıktı. Şoför yardım almadan kamyondan çıkmayı başarırken, alevler kısa sürede büyüdü. Kaza nedeniyle itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bulvar araç trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri çevredekileri uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri yanan kamyonu söndürdü.
DAMPER KENDİLİNDEN KALKTI İDDİASI
Kazayı yara almadan atlatan şoför Özbek, "Virajı dönerken damper kendiliğinden kalktı, dengesi bozuldu ve devrildi. Devrildikten sonra yanmaya başladı. Kamyonda tektim, iyiyim, bir şey yok" diye konuştu.
Kamyon yangını çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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