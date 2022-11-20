Tuzla'daki kimyasal ürün fabrikasında yangın: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Tuzla’da iki katlı kimyasal ürün fabrikası alevlere teslim oldu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İHA
20 Kasım 2022 Pazar, 11:02
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Tuzla'daki kimyasal ürün fabrikasında yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


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