Tuzla'daki kimyasal ürün fabrikasında yangın: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Tuzla’da iki katlı kimyasal ürün fabrikası alevlere teslim oldu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Tuzla'daki kimyasal ürün fabrikasında yangın çıktı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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