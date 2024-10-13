Yayınlanma: 13.10.2024 - 12:21

Güncelleme: 13.10.2024 - 12:21

İUP (TYP) maaşları ne zaman yatacağı merak ediliyor. İUP, hem bireysel hem de işverenler için faydalı bir program olarak, işsizlikle mücadelede önemli bir rol oynarken İUP maaşlarının yatacağı tarihi merak ediyor. Peki, TYP maaşları yattı mı? TYP maaşları ne zaman yatacak?

İUP TYP MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışanların maaşlarının ne zaman yatacağına dair net bir tarih henüz açıklanmış değil. Ancak, maaş ödemelerinin önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor. İlgili kurumlar, bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapacaklarını duyurdu.

Ödemeler, programda çalışılan gün sayısına göre hesaplanmakta olup, Ekim ayından itibaren maaşlarda artış yapılacağı ve aylık miktarın 12 bin TL'ye çıkarılacağı belirtiliyor?