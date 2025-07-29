İŞKUR'un Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesinde yapılan personel alımları, eğitim-öğretim dönemleri öncesinde yoğun ilgi görüyor. Peki, TYP okul temizliği personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? TYP okul temizliği personel alımı şartları neler?

İŞKUR TYP ALIMLARI HANGİ İLLERDE OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı TYP Personel Alımı tüm Türkiye geneli yapılmaktadır.

İŞKUR TYP OKUL TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI NE ZAMAN?

Yeni eğitim öğretim yılına hazırlık sürecinin başladığını belirten AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, "1 Eylül 2025 tarihinden itibaren okullarımızın altyapı, temizlik ve hijyen gibi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Giresun’a 1 Eylül 2025 – 28 Şubat 2026 tarihleri arasında uygulanmak üzere 370 kişilik TYP ödeneği sağlanmıştır." TYP alımı için ayrıntıların ve başvuru tarihinin İŞKUR üzerinden yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

TYP ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADAR, KAÇ AY?

Daha Önce TYP Çalışma süresi 6 ay olmakla birlikte son çıkan geçici madde kapsamında TYP personel alımları 9 ay çalışma süresi ile süre uzatıldı. Bu kapsamda MEB bünyesine alınan TYP Personel adayları Geçici Madde 5 kapsamında 9 ay süre çalışacaklar.

İŞKUR TYP’YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Kimler Başvuru Yapabilecek?

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

– Kuruma kayıtlı olmak,

– 18 yaşını tamamlamış olmak,

– 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

– Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

– Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).