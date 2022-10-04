Uçuruma yuvarlanan araçtan atlayarak kurtuldu, eşini kaybetti
Antalya’da uçuruma yuvarlanan otomobilden atlayan adam kurtulurken, eşi hayatını kaybetti.
Kaza, Alanya ilçesi Yalçı Mahallesi Kuş Yuvası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Turan yönetimindeki 07 ALG 107 plakalı otomobili ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Uçuruma yuvarlanan otomobilden sürücü Ahmet Demir bir anlık refleks ile kendini araçtan atarak kurtuldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ahmet Turan, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, aynı otomobilde yolcu konumunda bulunan eşi Şadiye Turan kazada hayatını kaybetti.
İtfaiye ekipleri otomobilde bulunan Şadiye Turan’ın cansız bedenini çıkarttı. Yapılan incelemelerin ardından Turan’ın cenazesi belediye morguna kaldırıldı. Yaralı Ahmet Turan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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