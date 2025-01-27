Uğur Mumcu hatıralarıyla anıldı

Gazetemizin yazarı Uğur Mumcu, katledilişinin 32. yıl dönümünde Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan program ile anıldı. Mumcu’nun hayatını konu alan belgeselin gösteriminin yapıldığı gecede duygu dolu anlar yaşandı.

Uğur Mumcu hatıralarıyla anıldı
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İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 27.01.2025 - 14:58

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 32 yıl önce bombalı saldırıda katledilen gazetemiz yazarı Uğur Mumcu’yı andı. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda yoğun bir katılımla yapılan geceye Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum, ilçe belediye başkanları, davetliler ve çok sayıda yurttaş katıldı. Nebil Özgentürk'ün konuşmacı olarak yer aldığı gece, "Bir Keskin ve Ölümsüz Kalem, Uğur Mumcu'yu Anıyoruz" başlıklı belgesel gösterimi ile başladı. Belgeselde, Uğur Mumcu'nun yaşamı, gazetecilik kariyeri ve demokrasi mücadelesine dair önemli kesitler izleyicilerle buluşturuldu. Duygu dolu anların yaşandığı programda Uğur Mumcu’ya ithaf edilen şarkılar seslendirildi.

“BIRAKALIM BU ŞEHİRDE, BU ÜLKEDE BÜTÜN FİKİRLER YAŞASIN”

Programın açılış konuşmalarını gerçekleştiren Bülent Nuri Çavuşoğlu, Uğur Mumcu’nun bir sözünden alıntı yaparak içinde kötülük içermeyen her fikrin yaşaması gerektiğini vurguladı. Başkan Çavuşoğlu konuşmasının devamında, “Uğur Mumcu’nun bir konuşmasında, “Bizden başkalarının da fikirlerine saygı göstermez ya da onların yaşam alanlarını tanımamış olursak bizler de birer faşistiz” cümlesini ifade etmişti. Gerçekten belki de hayatımızın en büyük düsturlarından birinin de bu olması gerektiğini düşünüyorum. Bir fikrin içerisinde şiddet yoksa o fikrin içerisinde bir başkasına zulmetmek yoksa bırakalım bu şehirde, bu ülkede bütün fikirler yaşasın. Kendi fikrimiz dışındakilerin fikirlerine saygı göstermeyi başarabildiğinizde, hayata bizim gibi bakmayan insanlara da bu şehirde yaşam hakkı verebildiğiniz zaman Uğur Mumcu’nun bizden istemiş olduğu vatandaşlık görevini yerine getirmiş olacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Çavuşoğlu programın sonunda konuşmacı olarak katılan Nebil Özgentürk’e ve seslendirdikleri şarkılarla duygu dolu anlar yaşatan Kemal Kocamanoğlu ve Hakan Eyiden’e plaketlerini takdim etti.


Etiketler: #Uğur Mumcu #Denizli Büyükşehir Belediyesi #bülent nuri çavuşoğlu

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