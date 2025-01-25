Karabağlar Kent Tiyatrosu, Uğur Mumcu’yu anarak 'perde' dedi

Yayınlanma: 25.01.2025 - 17:32

Güncelleme: 25.01.2025 - 17:32

Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen gösteriye Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, meclis üyeleri, muhtarlar, başkan yardımcıları ve çok sayıda tiyatrosever katıldı. Oyunun yönetmenliğini Serkan Baştürk üstlenirken, dekor uygulaması Oylum Öterbülbül ve Halide Yalçıntepe, kostüm tasarımları Burçin Alkan Parlak, teknik uygulama ise Emre Kazımoğlu tarafından düzenlendi.

Dekor tasarımında ise 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Zeren görev aldı. Oyunda İlknur Bayzit Çatal ve Nejla Özge Alban da misafir oyuncu olarak sahneye çıktı.

BAŞKAN KINAY: HAYATI PAYLAŞMAK İÇİN SANAT LAZIM

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, oyun sonunda oyuncuları tek tek tebrik ederek, tiyatronun kısa sürede hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Kınay “8 ay önce ‘Hayatı paylaşmak için sanat lazım, konuşmak lazım’ dedik ve Karabağlar Kent Tiyatrosu’nu kurma kararı aldık. Bugün, ailemizin bir parçası olan değerli çalışma arkadaşlarımızın bu ilk oyunuyla bizleri bir araya getirmesinden büyük mutluluk duyuyorum. Bu ülke için çok anlamlı bir günde sahnelenen bu oyunda, sadece Uğur Mumcu’yu değil, kaybettiğimiz tüm aydınlarımızı andık. Dışarıda Uğur Mumcu Vakfı tarafından hazırlanan ‘Devrim ve Demokrasi Şehitleri Anma Sergisi’nde onların hikayelerini gördük. Sanat, unuttuklarımızı ve bize unutturulmak istenenleri hatırlatır, düşünmeye ve birlik olmaya davet eder. Sanat, adalet, özgürlük ve kardeşçe bir yaşam için güçlü bir ışıktır” diye konuştu.

Başkan Kınay ayrıca Uğur Mumcu’nun mücadeleci ruhunu ve demokrasi uğruna hayatını kaybeden aydınların Türkiye için taşıdığı önemi vurguladı. Sözlerini, “Birleşin, birleşin, birleşin!” çağrısıyla noktaladı.

Konuşmanın ardından sahneye çıkan Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık da oyuncuları tebrik ederek performanslarından dolayı teşekkür etti.

DEVRİM VE DEMOKRASİ ŞEHİTLERİNİ ANMA SERGİSİ

Gösteri öncesinde, Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi’nde Uğur Mumcu Vakfı tarafından hazırlanan 'Devrim ve Demokrasi Şehitleri Anma Sergisi' ziyaretçilere açıldı. Uğur Mumcu ve diğer demokrasi şehitlerinin anısını yaşatmayı amaçlayan sergide, döneme ışık tutan fotoğraflar ve belgeler yer aldı.